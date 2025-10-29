我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（29）日宣布，輝達（NVIDIA）明確表示海外總部地點會在北士科T17、T18基地，市府將啟動各項行政程序。對此，日前新光人壽也已宣布，在「取回成本」下「合意解約」，新壽董事長魏寶生下午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，已在跟北市府談終止契約、解約的事。至於解約條件「拿回已支付相關成本」是多少？他仍未鬆口，強調仍在與北市府洽談中。蔣萬安今日中午跟輝達總部開視訊會議，並指出輝達有2點聲明，第一，輝達明確表示，他們海外總部，就會在北士科T17、18，並請北市府協助公開說明；第二，輝達希望盡快跟新光人壽完成合意解約程序。蔣萬安表示，北市府接下來會啟動包含都市計劃變更在內的行政程序，希望能夠以最快的速度，讓輝達海外總部順利落腳台北，至於北市府與新光人壽解約的部分，李四川表示，周一已跟新壽聯繫，這禮拜他們會提供成本是多少錢，下禮拜盡快做解約，原則上再由市長宣布。對於輝達最後仍決定海外總部設在北士科T17、T18，新壽董事長魏寶生說，本來就希望輝達總部設在T17、T18，10月23日新壽董事會也決議，授權他在拿回已支付相關成本提前下，與北市府談「合意解約」，現在也已在談終止合約、解約的事。至於新壽解約條件是「拿回已支付相關成本」，是否已算出金額？魏寶生未鬆口，僅表示還在談當中，後續要問北市府，解約後新壽就退出了。不過，日前在新壽記者會上，魏寶生就表示，董事會授權他去談，金額暫時保留包括成本，「容許我去溝通，有結果再對外報告」。對於北市府若願意支付新壽補償金，魏寶生說，不論多少，他會建議董事會捐出做公益。