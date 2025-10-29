幾乎每個人家中都會使用延長線，不過如果使用到品質不佳的延長線，有可能會引發火災！行政院消費者保護處（下稱消保處）在114年3月間，於雙北實體店面及網路通路購買10件延長線，其中品質檢測有1件不符合規定，標示查核有2件不符合規定，都已請主管機關依法查處，消保處也提供「三要二不」安全購買、使用延長線方法。
3件延長線不合格 已要求改正
現代電器種類多，插座常常不夠用，這時候「延長線」就派上用場，但是如果延長線品質不佳或不當使用，可能會引發火災事故，所以延長線的品質安全及標示正確性，相當重要。消保處於是購買10件市售延長線，進行品質檢測，包括「尺度查核」、「構造」、「絕緣電阻與絕緣耐電壓」、「溫升」、「耐熱」、「絕緣距離」及「耐燃」等項目，以及標示查核，相關結果如下：
📌品質檢測：有1件不符合規定，為雙手萬能（万能）延長用電源線組（TS-366AS），缺失為「尺度查核」結果不合格，插座的插孔尺寸略大於規定值。
📌標示查核：2件不符合規定，包括堡明延長用電源線組（31606）不符合《商品檢驗法》規定，符號標示錯誤；PARI延長用電源線組（B615）不符合《商品標示法》規定，國產商品製造商名稱未用中文標示。
消保處提醒：延長線選購、使用「三要二不」
有關本次檢測查核結果，消保處已請主管機關經濟部標準檢驗局（標準局）依法查處。消保處提醒消費者，選購及使用延長線時，應掌握下列「三要二不」原則，以維護自身安全及權益：
📌「要」有商品檢驗標識：購買時，應挑選有貼附「商品檢驗標識」之延長線商品，並注意各項標示及使用注意事項是否清楚、詳盡。
📌「要」定期清潔插頭及插座：避免因插頭、插座上的灰塵、毛髮堆積等因素造成「積污導電」而導致短路火災。
📌「要」定期檢查更換：若有電線因拉扯斷裂、插頭插座過熱產生變形等現象發生，應立即停止使用並更換。
📌用電「不要」超過負載：使用時應注意電流、功率的限制，插接電器之消耗功率（W）或電流（A）總和不得超過延長線之額定消耗功率（W）或電流（A）；如使用高功率電器，應單獨使用專用插座，切勿與其他電器共用延長線。此外，切勿將一條延長線續接多條延長線，避免源頭延長線過載。
📌電線「不要」綑綁重壓：電線應儘可能展開，切勿纏繞造成散熱不良，並避免以重物壓迫或以U型釘固定電線，造成電線受損。
資料來源：行政院消費者保護處
