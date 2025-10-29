OpenAI正式推出全新AI瀏覽器「ChatGPT Atlas」，被外媒形容是「最有機會取代Google Chrome的挑戰者」。Tom's Guide實測認為Atlas整合ChatGPT於側邊欄，提供無縫AI助理體驗，還引入全尺寸可滾動標籤頁、完整URL切換功能，並基於Chromium開發兼容所有Chrome擴充套件等四大優勢完勝Google，但專家認為兩大缺點讓他無法立即離開Chrome。
優勢1：側邊欄快速存取 ChatGPT
Atlas最大亮點就在於將ChatGPT內建於側邊欄，僅需點擊右上角按鈕即可呼叫AI輔助，而不是像Google的Gemini那樣彈出擋視窗。外媒認為，這種不打擾式的AI整合，可以大幅提升使用體驗，尤其對長時間進行研究、報導或寫作的用戶來說，更加流暢與高效。
優勢2：滾動標籤頁太實用
Atlas的全尺寸可捲動標籤功能被評為最大驚喜，使用者不再受限於Chrome那種越開越小的標籤列，而是能完整顯示每個分頁名稱，超出視窗範圍時只需滑動即可瀏覽其他分頁。對於需要同時開啟十幾個網頁進行資料比對的研究族、媒體人與學生來說，這項細節大幅改善混亂的工作流程。
優勢3：開發基於Chromium、兼容所有擴充
Atlas與Chrome一樣採用Chromium架構，因此可直接安裝Chrome Web Store上的所有擴充套件，從Adblock、Grammarly到Notion Web Clipper都能無痛移轉。外媒指出，這意味著用戶能享有同等的安全更新與穩定性，同時獲得AI輔助的新體驗，幾乎是帶著ChatGPT的Chrome。
優勢4：完整URL與隱私設定更友善
Atlas顯示完整URL選項放在設定首頁，用戶只需一鍵切換即可查看完整網址，對於編輯、或行銷從業者特別實用。
不過外媒也指出兩項不足，一是目前仍無法在多個Google帳號間快速切換；二是介面中頻繁出現「升級到ChatGPT Plus」提示會影響使用體驗。
如何下載ChatGPT Atlas？
前往OpenAI Atlas 網頁下載，目前只有Mac版本，將 Atlas 圖示拖放到「應用程式」資料夾內，開啟 Atlas 並使用 ChatGPT 帳戶登入，即可開始使用。後續會陸續推出Windows 版，及 iOS 版、Android 版即將推出。
ChatGPT Atlas 對於Mac裝置需求？
雖然OpenAI沒有特別說明Mac電腦的限制，但由於 Atlas 是嵌入AI功能、包括側邊欄聊天、記憶功能、Agent 等，具備 Apple Silicon 晶片的 Mac M1 或更新版本比較能夠使用。實際下載，記者iMac為舊版Intel 晶片就無法下載，M3晶片的MacBook Pro 可以立即下載使用。
記者快速的體驗ChatGPT Atlas，最大亮點是瀏覽網頁時直接開啟ChatGPT側欄，協助摘要、翻譯或延伸查詢，不用切換視窗，可以在任何輸入框即時改寫、潤飾文字。瀏覽器記憶功能也相當實用，可記錄曾查閱的主題，幫助回顧與延續研究。感覺會是一款更具個人化的瀏覽器，更能切中用戶需求。
資料來源：OpenAI Atlas 網頁下載、Tom's Guide
