受美中貿易談判傳出正面進展及聯準會有望再度降息帶動，美國股市週二全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數再創新高，帶動台北股市今（29）日開盤上漲208.8點、來到28157.91點，盤中在台積電創高的激勵下，指數最高來到28395.31點新高點，終場上漲345.63點或1.24%，收在28294.74點，日K結束連2黑，成交量為5780.1億元。中小型股開高走低，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到264.41點，尾盤遇到賣壓，終場下跌0.11點或0.04%，收在264.08點，日K連2黑，成交量1391.14億元。今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、力積電、南亞科、康舒、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、南亞科、國巨*、旺宏。權值股全數走高，輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，針對供應鏈方面，黃仁勳特別感謝包括台積電、日月光投控、鴻海在內的全球合作夥伴，帶動點名的個股集體走高，權王台積電以1495元開出，最高一度來到1515元新天價，終場上漲30元或2.03%，收在1505元，創下收盤新高價，挹注大盤指數就有230點；台積電概念股也一同走高，京元電子、穎崴攻上漲停板，日月光投控上漲逾8%，均華上漲逾7%，致茂、世芯-KY上漲逾6%，聖暉*、建暐、雍智上漲逾5%，竹陞科技、京鼎、亞翔上漲逾4%。鴻海開盤以254元盤上開出，盤中最高一度來到263元，終場上漲10元或4%，收在260元，挹注大盤指數就有39點；鴻海的走高也帶動鴻家軍一同走強，乙盛-KY、建漢攻上漲停板，台通、AMAX-KY、中揚光、單井上漲逾6%，廣宇上漲逾5%，京鼎上漲逾4%。黃仁勳在演講時也點名到日月光投控，因此帶動今日股價上漲逾8%，IC封測概念股也聞聲起舞，中探針、京元電子、穎崴攻上漲停板，均華上漲逾7%，雍智、南電上漲逾5%，矽格、精材、力成上漲逾3%。PCB族群今日也回神上攻，楠梓電、德宏、佳總攻上漲停板，合正上漲逾8%，毅嘉上漲逾6%，博智、南電上漲逾5%，達航科技、新復興上漲逾4%，台燿、精成科上漲逾3%。矽光子概念股一同走高，穎崴攻上漲停價2630元，聯亞上漲逾9%，日月光投控、環宇-KY上漲逾8%，台燿、光聖、矽格上漲逾3%。