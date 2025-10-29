我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥昨（28日）與洛杉磯道奇（LosAngelesDodgers）鏖戰長達18局的延長賽，追平世界大賽紀錄。在球員們體力瀕臨極限之際，轉播鏡頭捕捉到藍鳥休息區內竟出現一盤豐盛的水果盤，這意外的「神級補給」立刻引起球迷好奇。對此，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）為球迷解惑：「點Uber Eats的。」對於這盤在體力極限時刻出現的「續命仙丹」，施奈德（JohnSchneider）笑著透露，它其實是透過UberEats點的外送！他特別感謝隨隊的日本籍營養師Yuka：「我們的營養師Yuka做得真好，擺盤也很棒，就像一盤水果熟食。這是世界大賽，所以你必須吃點好東西。」身為打滿全場的球員之一，克萊門特（ErnieClement）則分享了這場比賽最艱難的心理經驗：「身體疲勞還好，咬牙一下就過去了，但心理上要維持18局的專注，那可不容易。」他笑說，水果盤確實發揮了作用：「我中途有偷吃一點，像是西瓜、香蕉之類的，但我現在真的很期待能吃一頓正餐。」更有趣的是，多倫多藍鳥本季闖進世界大賽，全加拿大掀起「藍色狂潮」！外送平台Uber Eats公布的最新數據顯示，加拿大球迷在季後賽期間「邊看球邊大吃」創下驚人紀錄。根據平台統計，在藍鳥10月季後賽期間（包含世界大賽前兩戰的週末），各式雞肉料理高居加拿大人外送清單之首，從炸雞翅、雞塊、雞肉丼飯到雞肉堡，幾乎包辦了所有主食選項，緊追在後的依序是：墨西哥大碗飯（burrito bowls）、漢堡、沙威瑪與披薩。此外，「啤酒＋爆米花」這組經典搭檔也強勢回歸，球迷下單數量明顯成長，足以讓滿場球迷吃上兩輪。值得一提的是，Uber Eats也在日前宣布與藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）合作，公開他本人最愛的比賽日菜單，邀請球迷一起「吃出主場氣氛」。