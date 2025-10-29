我是廣告 請繼續往下閱讀

巴西里約熱內盧 （Rio de Janeiro）28日發生了該市有史以來最致命的警察行動，該行動在貧民窟大舉掃蕩毒梟，造成包括4名警察殉職在內、至少64人死亡，屍體堆積四處、街頭宛如戰場。由於此次行動規模龐大且槍聲與濃煙不斷，且發生在聯合國氣候峰會（COP30）相關的全球活動舉行前幾天，引發外界關注。根據路透社、法新社等外媒報導，這場警察突襲是為防止「紅色司令部」（Comando Vermelho）擴張地盤。圍剿行動出動多達2500名全副武裝警力，同時還動用裝甲車、直升機及無人機，目標鎖定里約北方、靠近里約國際機場的兩處貧民窟。掃蕩開始數小時後，里約國際機場附近仍有激烈槍聲，多處出現濃煙與火災，商家緊急拉下鐵門，居民四處躲避。警方指稱，毒梟甚至動用無人機反擊。里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）形容，這次佩尼亞街區（Complexo da Penha）與阿萊芒街區（Complexo do Alemao）的掃蕩是該州規模最大的一次。他在社群媒體上談及這次行動時寫道：「我們堅定地對抗毒品恐怖主義。」卡斯楚表示，有81人被捕，當局正試圖執行250份逮捕令和搜查令，這次行動旨在打擊涉嫌的販毒頭目及其洗錢活動。衝突擾亂了州首府數十所學校和醫療設施的日常運作，導致公車路線改道，並使多個社區交通堵塞。在最激烈的戰鬥平息後，路透社記者看到特種作戰部隊的警察正在圍捕數十名赤裸上身的男子。痛哭流涕的家屬聚集在收治傷者的公立醫院外。卡斯楚證實，這起行動造成64人死亡，其中包括4名警察，是里約熱內盧此前最致命警察行動死亡人數的兩倍多。里約熱內盧曾經主辦2016年奧運、2024年G20峰會以及今年7月的金磚國家峰會。在重大活動前，里約熱內盧的警察常常會對犯罪集團進行大規模打擊行動。就在下週，里約熱內盧將主辦COP40全球市長氣候變遷峰會，並將迎來威廉王子（Prince William）的地球獎（Earthshot Prize）頒獎典禮，屆時將有包括流行歌手凱莉·米洛（Kylie Minogue）和四屆F1世界冠軍賽巴斯蒂安·維泰爾（Sebastian Vettel）等名人出席。這些活動是COP30的前奏，該聯合國氣候大會將於11月10日至11月21日在亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行。