我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，11月1日生效。知情人士表示，張元斌自擔任中尉起便在國安局服務，長達逾30年，推動科技及國際情報重要專案。國安局長蔡明彥將借重他的經驗推動爭訊攻防，因應新型態國安挑戰。知情人士指出，張元斌從擔任中尉起即在國安局服務，時間長達逾30年，任職期間積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，績效卓著。112年獲蔡明彥拔擢任常務副局長，今年3月屆齡退伍。知情人士提到，張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，且國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制，出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，以利即時因應全新型態的國安挑戰。知情人士指出，當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成台灣與國際友盟的合作重點，中共對台的複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。知情人士表示，此次由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任副局長簡華慶中將也有資通電背景，將可協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護國家安全的任務。