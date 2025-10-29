我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑新智能今（29）日在台灣國際智慧能源週，首度正式發表國產化電動商用車動力電池，彰顯在本土電芯及模組研發的突破成果。台塑新智能總經理劉慧啟表示，中華汽車將導入44.5kWh電池系統於新款電動商用車，同時分析雖然短期電動車市場遇到亂流，但長期來看總量仍會持續成長。近期外界關心電動車市場降溫，劉慧啟說，短期雖然有波動，但長期成長趨勢不變；此波亂流是因為電池來源過度集中，並且各國基礎建設與電網韌性尚未到位，因此必須要「緩」，但整體總量仍持續上升，預估今年總量將超過2000萬輛、電池需求將推升至約3.8TWh。面對全球都在努力的淨零碳排，劉慧啟認為有3基本方向：第一，建立本土電芯產線及模組設計能力；第二，產業要打群架，不能單打獨鬥；第三，電池要能回收。台塑新智能跟研院合作開發乾式電極技術，也持續申請固態電池專利。另，今年初已經在明志科大建置回收鋰三元、鋰鐵電池示範產線，近期要在彰濱啟動電池回收產線。劉慧啟表示，今年能源展有三大亮點。第一，AI資料中心專用UPS電池系統，現在電力就是下階段的石油，使系統具備高電壓、高功率與高安全三大特性，是AI運算供電的關鍵助力。第二是20尺儲能櫃的液冷儲能解決方案，鎖定表前、表後儲能，並且能把電池溫差控制於3℃以內。第三則是和全台商用車龍頭中華汽車合作，劉慧啟說，台塑新智能與中華汽車共同開發新款商用車，搭載由彰濱場製作的44.5kWh電池包，可讓電動商用車行駛約250公里，液冷設計確保電芯熱穩定性。中華汽車總經理曾鑫城指出，台灣現在回收系統多只有做到前段，雖有回收電池，但卻是出口再加工，只能算做了一半的環保。中華汽車跟台塑新智能的電池會用在新的電動商用車，正在驗證測試中，雖然電動車稍有亂流，但是電池發展需求仍大，期待跟台塑新智能合作成功。劉慧啟強調，台塑新智能不只是電芯公司，而是一家「新能源公司」，涵蓋節能、儲能、新能源與循環再利用四大面向；未來也將布局美國、東南亞、東北亞及歐洲市場，持續向全球淨零碳排目標邁進。