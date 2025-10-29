我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年世界大賽G3，道奇日本巨星大谷翔平4打數擊出2支全壘打、2支二壘安打，單場5次保送之中，獲得4次敬遠（故意四壞），創下世界大賽紀錄。藍鳥不給大谷打擊的機會，引發球迷熱烈討論，尤其當打席上站著像大谷翔平或洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）這樣的超級強打者時，投手選擇「禮讓」反而是一種聰明的戰術。所謂故意四壞球，指的是守方刻意讓打者保送上一壘，以避開與強打者正面對決。這項策略最早可追溯至19世紀1870年代，當時各隊就意識到「與其被轟出牆外，不如送上一壘」，有時反而能逼出雙殺或化解危機。教練通常會在幾種情況下下達指令：面對火力兇猛的打者、希望製造雙殺機會，或想避開打線中心火力，改由投手對決下一棒。因此，所謂的「敬遠」，其實不是單純害怕打者，更像棋局中的布局，可說是一種「以退為進」的手段。根據現行MLB規章，球隊在一場比賽中可無限次使用故意四壞球，並沒有任何數量限制。過去，捕手必須站起來接四顆外角壞球，打者偶爾還會趁機「偷襲」揮棒。但從2017年起，聯盟正式修改規則，只要教練從休息區做出示意手勢，裁判就會直接判定打者保送上一壘，不必實際投球。至於打者能拒絕故意四壞嗎？答案是：不能。一旦教練決定執行故意四壞，打者無權拒絕。舊制度時代，若投手四壞球投得太近，打者仍有機會出棒；但在新制度上路後，這種「偷襲」的可能性已被徹底封印。對打者而言，故意四壞球是尊重也是無奈，那代表對方認為他足以一棒改變戰局。MLB歷史上，不乏被故意四壞寫入傳奇的時刻。舉例來說，全壘打王邦茲（Barry Bonds）生涯獲得史上最多688次故意四壞球，成為史上最常被「禮讓」的打者；道森（Andre Dawson）在1990年5月22日單場被紅人投手群敬遠五次，仍率領小熊贏球，堪稱傳奇一戰。而2025年的世界大賽第3戰，大谷翔平被多倫多藍鳥連續四次故意保送，創下史上首見的「世界大賽4敬遠」紀錄。那一刻，不只是戰術，更是藍鳥對大谷的敬畏。MLB官方規則手冊、ESPN、Baseball Reference