我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。（圖／台電提供）

「2025台灣國際智慧能源週」今（29）日開幕，台電今年舉辦「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。台電表示，展覽今日起連3天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，更能品嘗以甘蔗與美式咖啡調製的「RE30」特調咖啡。近年隨淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電已從傳統電力供應者轉型為「電力物流平台」的新定位。本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。台電「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品。「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容。另外，台電這次更準備以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。展區還特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，並打造專屬綠電案場，再透過互動問答累積電力值，到市場上參與競標，實際體驗綠電從產出到交易的過程。