根據衛生福利部統計，113年腦血管疾病奪走逾1.2萬人生命，名列國人十大死因第4位。腦中風不僅致死率高，還可能造成長期失能與後遺症，對患者及家庭負擔沉重。世界中風組織（WSO）將每年10月29日訂為「世界中風日」，台中市政府衛生局提醒市民，透過認識危險因子與養成健康生活習慣，可有效預防中風。衛生局呼籲市民注意「腦中風八大危險因子」：高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動不足、體重過重、吸菸及家族中風史。若符合其中三項，即屬高危險族群，應及早就醫追蹤。為提升急性中風照護，市府推動「台中市腦中風緊急處置網絡計畫」，由衛生局、消防局及17家急性腦中風急救責任醫院合作，建立「到院前綠色通道」，縮短送醫與治療等待時間，強化緊急醫療效能。衛生局長曾梓展提醒，急性缺血性腦中風可能造成嚴重神經損傷甚至死亡，市民應熟記「FAST」口訣辨識中風徵兆：Face（臉部）：表情不對稱、Arm（手臂）：無力、Speech（講話）：不清楚、Time（時間）：一旦出現症狀，立即記下發作時間，並撥打119送醫，爭取黃金搶救3小時。此外，民眾可利用政府補助的成人健康檢查（30–39歲每5年1次、40–64歲每3年1次、55歲以上原住民及65歲以上每年1次），並搭配國健署「慢性疾病風險評估平台」預測未來10年心血管及糖尿病風險。衛生局也建議善用「大家醫計畫」與「健保快易通／健康存摺App」，即時掌握就醫紀錄、檢查結果及用藥資訊，便利管理健康。