總統賴清德今（29）日表示，中共當前持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一；他強調，投資國防就是投資和平，台灣要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化。賴清德今在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持中華民國114年11月份將官晉任授階典禮。「恭喜梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中四位晉任少將！」賴清德表示，梁庭蔚在樺加沙颱風救災期間，全程協助執行任務、整合地方聯繫，盡忠職守；李振華在空作部任內，負責兵力派遣與航線設計，成效卓著；胡志華是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異；羅偉中在國防大學督導招生與課務等改革，成績良好。賴清德提到，樺加沙颱風上個月對花蓮造成嚴重災情，國軍第一時間投入救災、深入山區部落，協助清淤、消毒等工作，讓居民能夠早日重建家園，這些辛勞彰顯「守護人民、服務人民」國軍重要的精神，他要再次向全體國軍弟兄姊妹致上最高謝意。賴清德表示，中共當前持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，不僅對台灣的國防安全造成壓力，也對區域的和平及全球經濟發展帶來威脅，因此台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一。「我們強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式！」賴清德提到，投資國防就是投資和平，台灣要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化。賴清德表示，他要期勉各位將軍及國軍幹部共同為這個目標一起努力，並落實到國軍各部隊，「唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行」。賴清德說，要感謝所有寶眷的付出，給予國軍最大的支持，「今天的榮耀也屬於你們，國軍永遠是人民最堅實的後盾，讓我們共同努力，讓國防更堅強、讓台灣更安全」。