▲范姜彥豐（右）粿粿（左）剛結婚時超甜蜜。（圖／凱渥提供）

▲粿粿（左）、范姜彥豐（右）3月一起去日本滑雪，這是兩人最後一次在社群合體。（圖／摘自粿粿IG）

▲粿粿（左1）今年3月底跟王子（左2）一行人去美國玩，旅遊期間冷處理范姜彥豐，回台後主動跟范姜說要保持距離。（圖／粿粿IG@meigo.c）

▲范姜彥豐在妻子粿粿的31歲生日當天，沒有如往常高調示愛，反而自己去看《F1電影》。（圖／摘自IG）

▲范姜彥豐（如圖）撕破臉，控粿粿外遇王子（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐與粿粿結婚超過三年，近來不斷傳出婚姻出現問題。今（29）日，范姜彥豐突然在社群平台公開自白影片，指控老婆與王子邱勝翊婚內出軌，《NOWNEWS今日新聞》為您整理范姜彥豐、粿粿婚變懶人包，女方愛上王子時間線、3月底的美國行竟然是關鍵！粿粿、范姜彥豐戀情曝光始於2020年底，當時兩人因為多次溫馨接送情受到矚目。2022年2月7日，范姜彥豐向女方求婚成功，粿粿為此退出中信兄弟啦啦隊回歸家庭，後來證實她當時已經懷孕兩個月，同年8月，兩人的女兒粿醬出生，而雙方也時常在社群曬出幸福的育兒日常，是演藝圈中人人稱羨的模範夫妻檔。2025年3月，粿粿、范姜彥豐夫妻倆最後一次在社群合體，兩人一起去日本滑雪，超浪漫雪地照成為絕響。當月底，粿粿獨自和王子邱勝翊一行人前往美國旅遊2週，范姜彥豐則和家人一起前往日本旅遊，旅遊期間，粿粿回訊息次數越來越少，也從未跟老公范姜提及「想看老公、女兒」，范姜雖有些難過，不過認為老婆可能只是真的玩得很開心，因此不疑有他。2025年4月，粿粿美國行結束返台後，主動要求和范姜彥豐保持距離，認為過去夫妻倆天天黏在一起沒有自己的空間，范姜彥豐雖心酸不過同意了相關要求。那時起，粿粿天天睡醒就出門、和王子一群朋友整天聚會，甚至整夜皆未返家，最剛開始還會跟范姜報備行程，不過漸漸的連足跡都不願意告知，范姜彥豐開始起疑。過不久，范姜彥豐發現了粿粿出軌王子邱勝翊的證據，他詢問女方是否劈腿，沒想到對方對天發誓保證沒出軌，該行為讓范姜彥豐完全對這段關係心死，想要結束這段關係。2025年7月，范姜彥豐生日當天，粿粿並沒有在社群中祝老公生日快樂，許多網友開始猜測兩人感情生變；8月1日，男方多次在社群轉發「婚姻非人生全部」、「信任崩塌」等語錄影片；8月3日粿粿生日當天，范姜彥豐不僅沒幫對方慶生，還獨自看電影，他和粿粿離婚消息逐漸真實，范姜彥豐獨自帶小孩的目擊照也被流出，不過截至當時，范姜彥豐、粿粿皆未正式出面回應。2025月10月29日，范姜彥豐在社群上傳長達9分鐘長片，並且同時在貼文區標註粿粿、王子邱勝翊的社群帳號，指控女方婚姻出軌男方。范姜表示自己曾被女方引導簽下「放棄婚後財產同意書」，險些淨身出戶，提及這段期間因為輿論壓力、各式風聲使自己工作量銳減，一度經濟拮据難以支撐生活開銷；粿粿則回應男方提出的離婚金額過高，因此雙方協議不攏，同時指控范姜彥豐的影片中有許多與事實不符的地方，等到自己將一切整理清楚後，會再次告訴大家真相。