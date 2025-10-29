我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部研擬明年對於跨國勞動力政策提出新的方案，並於明日行政院會通過，對此行政院政委陳時中今（29）日說明表示，為保障本國勞工權益，製造業者若要增聘1名外籍移工，就必須替本籍勞工加薪2000元，估計4年內將有20萬名本勞受惠。另外製造業若採加薪方案，比例上限可從40％調高至45％；其次是希望外籍移工能夠留才久用，因為移工限制在台工作12年必須離開，現今鼓勵業者調整為轉任中階技術人力，放寬留用中階技術人力名額；最後則是強化政府效能，計畫在國外設置跨國勞動力延攬中心，並在來源國設海外據點。為維護本國勞工權益，陳時中表示，首先是透過幫本國勞工加薪， 來提供產業所需的跨國勞動力，製造業者若要增聘1名外籍移工，就必須替本籍勞工加薪2000元，創造勞資雙贏。預估4年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人，而業者使用增額移工名額，可國內承接或引進，在移工聘僱期滿3年後，要再為本國勞工加薪一次。其次是希望外籍移工能夠留才久用，過去限制12年必須離開，現今鼓勵業者調整為轉任中階技術人力，放寬留用中階技術人力名額，這樣的目的，是希望可以解決業者技術人力需求外，更可以幫助業者在雇用上穩定人力，緩解缺工，另一方面，也保障了外國技術人力的工作權，把好的、優秀的、資深的人才留在台灣。最後則是行政院將透過勞動部成立跨國勞動力延攬中心，希望政府在跨國勞動力的角色，能夠延伸到海外，直接到潛在來源國，招募產業界所需人力跟人才。 勞動部將會整合直聘及轉換中心的業務，並增設服務據點，來強化直聘與轉換的服務。