2025「春浪音樂節」將於10月31日至11月2日在台中「森渼原」盛大登場，是春浪音樂節在台中辦理的第四屆，今年更首度與日本「中津川 WILD WOOD 音樂節」跨國合作，集結來自6個國家、共52組藝人接力開唱，包含日本嘻哈女王 Awich、台灣則有蘇打綠 sodagreen、張震嶽等。《NOWNEWS》整理三天完整表演卡司以及到森渼原的交通方式等資訊一次看。
春浪音樂節主辦單位指出，今年活動特別邀請日本嘻哈女王 Awich、新世代 City Soul 樂團 Penthouse 來台演出；壓軸場則由華語嘻哈代表人物馬思唯（MASIWEI）領軍，為20週年掀起最高潮篇章。活動首日為10月31日，適逢萬聖節，將舉辦限定主題活動，並邀請影壇重量級人物張艾嘉攜手鋼琴家嚴俊傑以「說故事 × 音樂」形式帶來舞台劇式演出；同時有音樂精靈黃韻玲與兒子沈裕紘的親子共演，以及韓國獨立樂團 BIURET 攜手演員鳳小岳的跨界合作，呈現多層次的文化魅力。
🟡「2025春浪音樂節」主要資訊：
地點：台中森渼原（台中市外埔區二崁路700號）
時間：2025年10月31日至11月2日
🟡「2025春浪音樂節」三天完整卡司與時間表：
📍第一天-10月31日 （週五）：
蘇打綠 sodagreen｜張艾嘉說故事 ft. 嚴俊傑｜SUGIZO (JP)｜Awich(JP)｜無妄合作社｜鶴 The Crane｜ASTERISM(JP)｜Who Cares 胡凱兒｜FunkyMo｜慶記KTV-DJ Double K｜黃宇寒Han｜良式｜浪漫里｜台灣拉丁重擊｜愛希頌缽
📍第二天-10月31日 （週六）：
張震嶽Ayal Komod｜SPYAIR(JP)｜國蛋 GorDoN ｜Penthouse (JP)｜美秀集團｜PeaceHotel 和平飯店｜桑布伊｜WIM(TH)｜王若琳｜溫室雜草｜艾蜜莉AMILI｜JEANTONIC (MY)｜Grrrl Gang(ID)｜夕陽武士｜周穆｜宅邦戰隊｜上山｜JEG樂團 ft. 台灣鼓王黃瑞豐 ｜AZeR吳欣澤與西尤島計劃｜愛希頌缽
📍第三天-11月1日 （週日）：
馬思唯 MASIWEI｜黃韻玲｜宇宙人｜康士坦的變化球 KST｜Phum Viphurit(TH)｜怕胖團 PAPUN BAND｜ADOY(KR)｜李竺芯 Siri Lee｜Andr｜cotoba (KR)｜黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train｜我是機車少女I’mdifficult｜甜約翰 Sweet John｜Biuret(KR) ft.鳳小岳 ｜Yappy｜體熊專科 ver 1.5｜ 凹與山 Our Shame｜葉穎 Leaf Yeh
🟡「2025春浪音樂節」門票資訊
購票由此去：購票網站
票券分類：
全村的希望預售雙日票（10/31-11/1）：3000元
全村的希望預售雙日票（11/1-11/2）：3000元
全村的希望預售三日票：3500元
愛心雙日票：1500元
愛心三日票：1750元
現場購買：雙日票3500元、三日票4000元
注意事項：
一、如當日門票已提前售罄，則不開放現場購票。
二、一筆訂單限購4張早鳥票，以及4條毛巾。
三、本活動為一人一票，憑票券or電子票（QR CODE）於入口處兌換手環後入場，入場後一律採取手環辨識，活動期間，請務必全程配戴手環，嚴禁取下、交換或轉售給他人，如經查獲未購買門票、持非當日門票或未配戴手環者將以原票價進行補票。
🟡「2025春浪音樂節」交通資訊
📍自駕前往：
需先至購票網站購買汽/機車停車證。數量有限，請至音樂節購票連結購買。
▪️國道1號：請於160-后里出口下交流道後，約15分鐘即可抵達。
▪️國道3號：請於164-大甲出口下交流道後，約10分鐘即可抵達。
📍搭乘三鐵：
搭高鐵到台中烏日站、台鐵到新烏日站、台中捷運到高鐵台中站，共乘順風接駁。
📍搭乘公車：
▪️台中市政府公車站搭乘台中市公車305路線，在「番子寮」站下車後，步行約20分鐘可達。
▪️使用台中捷運至「文心中清站」轉乘公車154路線，在「中正紀念館（文化中心）」站下車後，步行約30分鐘可達。（建議可與親友共同使用計程車）
▪️搭乘台中市公車658路線，在「中正紀念館（文化中心）」站下車後，步行約30分鐘可達。（建議可與親友共同使用計程車）
📍其他方式（計程車）：
建議搭台鐵至「大甲火車站」為最近，叫計程車直達上山驗票口，約3公里路程，10分鐘可達。
資訊來源：春浪音樂節臉書、台中市政府
