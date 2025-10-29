我是廣告 請繼續往下閱讀

台中豬場爆出非洲豬瘟疫情後，新北市也緊急封存來自染疫案場的80公斤豬肉，民進黨議員們主張應立即銷毀，但市長侯友宜則回應「驗後再銷毀比較安心」。對此，新北市議員卓冠廷怒轟，現階段所有檢驗量能應集中於追查源頭豬場，而非浪費在高風險肉品上，他也向侯友宜喊話：「不要再鬧脾氣了！」卓冠廷痛批，「侯友宜不要再鬧脾氣了！新北堅持不銷毀查獲的80公斤案場豬肉，要繼續存放倉庫？」今（29日）天總質詢，已確認前一批新北迅速攔查下來的豬肉，還有80公斤的豬排，至今仍存放倉庫，而新北市堅持要「中央幫忙查驗」。卓冠廷提到，卓榮泰院長在10月26日當天就正式裁示，可疑產物，一律最高標準「直接銷毀」；同一天，侯友宜市長卻還在「80公斤封存待驗」到現在？現在的檢驗量能，要全數往源頭豬場去稽查，這就是過去幾天在做的事情。肉品已經確定來自案場，就快銷毀！就像現在嚴格執行廚餘直接去化，難不成也要保留廚餘待驗嗎？當然不是！有疑慮就銷毀！卓冠廷指出，今天總質詢，侯市長一直執著在此意氣之爭，這是繼盧秀燕亂搞之後，他再一次滿頭問號。新北其實這次表現算不錯的，反應並不慢，也迅速攔查，何苦巴著這80公斤豬肉不銷毀？「不要鬧脾氣！表現好要繼續！趕快銷毀不要鬧了！」