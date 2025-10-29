因應國際經貿情勢影響，支持勞工安定就業，勞動部推動僱用安定措施，讓「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9行業的減班休息勞工能安心就業，只要在「僱用安定措施」114年8月1日至115年1月31日公告辦理期間，有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，最高補助薪資差額70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，穩定勞雇關係。
勞動部勞動力發展署表示，屬受僱於9行業的減班休息勞工可以自行提出薪資差額補貼的申請，也可以由雇主代為申請。申請方式除了以紙本方式向工作所在地的該署所屬分署提出外，也可以運用「台灣就業通」網站線上申辦功能提出申請，只要3步驟就可隨時輕鬆完成：
1.透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區註冊會員
2.填寫薪資補貼申請書
3.上傳身分證或居留證明、當期薪資證明、金融機構存摺影本。全程申辦免臨櫃，快速又簡單！
勞動力發展署進一步指出，勞工如果想知道自己工作的事業單位是不是這次「僱用安定措施」公告適用的九大行業，可以先向事業單位確認就業保險投保證號所登載的行業別，或是透過經濟部產業發展署的「工廠公示資料查詢系統」查詢工廠登記的行業別，或財政部的「稅籍登記資料公示查詢」查詢稅籍登記的行業別。另外，這次公告適用的九大行業，是以事業單位在公告生效日（114年8月1日）時登載的行業別資料為準，如果是公告生效後才新設立的事業單位，則以該事業單位設立時的行業別資料為準。
