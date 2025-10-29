我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委傅崐萁27日在花蓮光復鄉大華村舉辦座談會，未料花蓮縣議會議長張峻因不滿未被邀請，怒氣沖沖闖入現場，一腳踹上傅崐萁的桌子，雙方爆發激烈口角。張峻因此被網友封為「花蓮梅西」，他隨後也發聲反擊，痛批真正可悲的，是那些口口聲聲自稱「我最懂」的人，從頭到尾只懂表演、欺騙鄉親。張峻今（29）日在臉書的留言區中提到，傅崐萁口中的「國會開會」，其實只是場政治秀。傅日前跑到光復鄉開座談會，聲稱「這是國會在開會」；但實際上，立法程序並不是這樣走的，目前《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案》早已逕付二讀。張峻進一步說明，所謂「逕付二讀」，是指法案在立法院一讀時，若有立委提議並獲得20位以上委員連署或附議通過，即可跳過委員會審查程序，直接進入二讀會。 在二讀階段，立委會逐條討論、修改、協商，是整個立法過程中最關鍵的實質審查階段。張峻表示，換句話說，法案現在重點在於協商與表決，不是靠辦幾場地方座談會就能推進。 因此，傅崐萁口中的「座談會」或「形式會議」，根本沒有任何法律效力，這樣的活動，就算開到天亮，也不會讓法案更快通過！「如果傅崐萁真的關心災民、真心想促進重建，他應該投入跨黨協商，爭取讓條文更完善、預算更快下達。」張峻續指，傅崐萁應同時回到地方傾聽每一位受災民眾的意見， 把民眾的實際需求轉化為具體的政策工具。張峻續指，更令人遺憾的是，傅崐萁還說：「沒有一個場地能容納全部8千6百多名災民。」但若他真有心要傾聽，就應該多辦幾場座談會，一場場收集災民的聲音與訴求，這樣的行動，才稱得上真正在乎人民。「結果呢？ 他又來老套路：開會、拍照、發新聞稿，辦一場過水的座談會、上傳社群、發地方媒體，畫大餅、搶功勞、代言縣政府。」張峻直言，傅崐萁與這些「傅崐萁們」，仍舊一樣在利用資訊落差欺騙鄉親，把災後重建當成政治表演的舞台，根本沒在做實質有意義的事情。 災後重建不是政治秀，也不是少數人用來收割的工具。最後，張峻也強調，花蓮的鄉親需要的，是誠意、效率與實質行動， 而不是「我給你恩惠」的姿態與空洞口號。 真正可悲的，不是災民不了解立法程序，而是那些口口聲聲說「我最懂」的人，其實從頭到尾，都只懂得表演、欺騙鄉親。