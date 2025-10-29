我是廣告 請繼續往下閱讀

因應非洲豬瘟疫情影響，部分傳統市場豬肉攤商依中央防疫規範暫停營業。台南市政府今（29）日宣布，將減免公有零售市場豬肉攤商於禁宰豬隻期間之使用費，稍早高雄市長陳其邁也宣布，為照顧豬肉攤商生計，全面免收高雄市公有零售市場豬肉攤位使用費一個月，力挺攤商共度防疫關鍵期。10月22日非洲豬瘟疫情引發社會關注，為穩定民心並確保民生供應，高雄市政府經濟發展局於23日起即啟動市場監控機制，持續密切掌握全市各公有及民有市場之豬肉供應與價格情形，並即時進行通報與應變。因應行政院政策，延長活豬禁運、禁宰延長10天，高雄市公有零售市場的豬肉攤商配合防疫，大部分攤商自主暫停營業，高雄市長陳其邁為照顧豬肉攤商生計，指示全面免收豬肉攤商攤位使用費一個月，並研議受這波非洲豬瘟防疫衝擊的其他可提供協助的支援方案，與基層營生的市民共度難關。目前高市府消保官、衛生局及經濟發展局仍持續前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，嚴格把關食品安全。消費者在生鮮超市購買時，請注意選擇CAS標誌之冷藏肉品，或多元選擇替代性且貨源穩定的雞肉、牛肉、羊肉、魚類及蛋製品等，其價格合理且營養均衡，皆為良好的日常飲食替代方案。高雄市政府籲請民眾理性購買、避免搶購或囤貨，並勿散播未經證實之訊息，共同維護市場秩序與社會安定。