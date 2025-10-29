我是廣告 請繼續往下閱讀

雲豹能源揪旗下兩大子公司台普威能源及天能綠電，在國際智慧能源周，以「綠能科技應用」及「永續低碳實踐」兩大區塊，展現永續共生示範島。雲豹能源總經理趙書閔表示，能源轉型不只是技術革新，更是永續共生的實踐，展覽以「島嶼」為發想，代表對這片土地的珍視與守護。同時邀請台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊電豹女成員快閃站台。雲豹能源主題館以「能源脈動‧永續共生」為主題，象徵集團從台灣出發，以創新綠能科技串聯產業與地方，凝聚島嶼能量，共同打造永續共生示範島。場館分成兩大區域，綠率能科技區展示集團深耕太陽能、儲能、綠電交易等營運成果，以台灣產業領航者之姿放眼全球、推動淨零未來。永續低碳實踐區則展現集團投入循環經濟之生活應用，包括100%再生塑膠製品、黑水虻分解技術、蒸汽發電低碳技術與智慧電動單車等，並以「永續4C策略」推動公益與教育行動、實踐多項聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業兼顧產業成長與社會責任的永續願景。趙書閔說，集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈，並以綠能公益與環境保育行動，持續引領台灣邁向更穩健且具韌性的淨零未來。此外，展區有多項互動體驗，包含「永續島導覽」、「綠能套圈圈」、「永續島拼圖挑戰」以及「電豹女快閃活動」，參觀者不僅能體驗遊戲互動學習低碳永續小知識，還能近距離與台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊「電豹女」成員小楓、草莓、笑笑，Jasmine， Nia， 思思、魚肉、以及首次登場的人氣韓籍成員海莉一起進行遊戲互動，感受綠能活力與永續精神。