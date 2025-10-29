我是廣告 請繼續往下閱讀

▲狄志杰（左起）、林思廷、李宗霖。（圖／記者葉政勳攝）

▲李宗霖此次逆齡飾演高中生，本來導演葉天倫還擔心32歲的他會不會看起來太老。（圖／記者葉政勳攝）

還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言， 一踏進場景就覺得毛骨悚然， 幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色。



林思廷補充說，「 我們每天開拍前都會拜拜，現場也會不斷燒艾草驅蚊， 因為我的戲服布料比較少，也需要被噴水跟抹油在身上製造效果， 導演還貼心送我一件類似露營用的雨衣，防風又防蚊。」 至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示，「不會， 因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆， 我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」



飾演綁架犯的狄志杰，對劇中的「廢墟場景」印象深刻，他回憶：「 第一次進去就覺得我的鼻子過敏要大爆發，因為那地方實在太陳舊， 屋頂、牆壁、地板沒有一塊是完整的， 我很懷疑導演怎麼能夠找到這樣的場地。」



他打趣補充， 隔天立刻隨身攜帶過敏藥，「總不能拍戲拍到一半還說『等一下， 我先擤個鼻涕』吧！」導演葉天倫則透露，為了保留場地原貌， 連雜草都刻意不清除，只為呈現最真實的荒廢感。



▲葉天倫（如圖）大讚林思廷演技。（圖／記者葉政勳攝） 獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷 飾）甜美討喜， 五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱 飾） 害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。



邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「 凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。沒想到， 原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。 當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時， 卻不知此刻凱希早已身陷險境。



綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯（ 狄志杰 飾）提出請求，要求怡安開直播， 向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票， 也將決定母女三人的結局。 《看看你有多愛我》全劇共6集。11月2日起，每週日晚間8點， 全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播。



▲狄志杰（左1）劇中綁架林思廷（中間），記者會上假裝鞠躬道歉，相當有趣。（圖／記者葉政勳攝）



林思廷和詹子萱在影集《看看你有多愛我》中飾演姊妹，媽媽則是由楊謹華飾演，之前詹子萱被爆料耍大牌、愛修圖，每次都讓媒體等很久，今（29）日林思廷和導演葉天倫、同劇演員李宗霖、狄志杰出席媒體聯訪，談到劇中妹妹，她表示非常驚訝，因為詹子萱就是很可愛的妹妹，而且她本來就漂亮，「不用修圖吧！」林思廷和詹子萱以及「媽媽」楊謹華在開拍前就有一起去兩天一夜的小旅行，3人聊到凌晨4點多，林思廷也大讚詹子萱非常活潑，很可愛，「她真的好像我妹妹。」詹子萱日前被爆出耍大牌，出席活動拍照要修圖很久，林思廷今聽聞此事非常驚訝，「我是今天早上才知道，還是經紀人跟我講的，完全沒有覺得她大牌啊，就是很可愛的小妹妹。」對於詹子萱要求修圖的傳聞，林思廷也笑喊，「她本來就很漂亮，也不用修圖吧！」導演葉天倫也替詹子萱說話，由於劇中林思廷被綁架，為了場景的營造，拍攝現場蚊子很多又髒亂，有天詹子萱突然出現，葉天倫還問她，「妳來幹嘛？這場又沒有拍妳。」結果詹子萱說她想觀摩，也想看一下別人是怎麼演出的，讓葉天倫印象深刻。劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，