林思廷和詹子萱在影集《看看你有多愛我》中飾演姊妹，媽媽則是由楊謹華飾演，之前詹子萱被爆料耍大牌、愛修圖，每次都讓媒體等很久，今（29）日林思廷和導演葉天倫、同劇演員李宗霖、狄志杰出席媒體聯訪，談到劇中妹妹，她表示非常驚訝，因為詹子萱就是很可愛的妹妹，而且她本來就漂亮，「不用修圖吧！」
詹子萱耍大牌？林思廷傻眼：根本沒有
林思廷和詹子萱以及「媽媽」楊謹華在開拍前就有一起去兩天一夜的小旅行，3人聊到凌晨4點多，林思廷也大讚詹子萱非常活潑，很可愛，「她真的好像我妹妹。」詹子萱日前被爆出耍大牌，出席活動拍照要修圖很久，林思廷今聽聞此事非常驚訝，「我是今天早上才知道，還是經紀人跟我講的，完全沒有覺得她大牌啊，就是很可愛的小妹妹。」
對於詹子萱要求修圖的傳聞，林思廷也笑喊，「她本來就很漂亮，也不用修圖吧！」導演葉天倫也替詹子萱說話，由於劇中林思廷被綁架，為了場景的營造，拍攝現場蚊子很多又髒亂，有天詹子萱突然出現，葉天倫還問她，「妳來幹嘛？這場又沒有拍妳。」結果詹子萱說她想觀摩，也想看一下別人是怎麼演出的，讓葉天倫印象深刻。
林思廷劇中被綁架 竟要求綁緊一點
劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，
還有與歹徒在廢墟對峙的驚險戲碼，她坦言， 一踏進場景就覺得毛骨悚然， 幸好在葉天倫導演與劇組的周全準備下，才能安心投入角色。
林思廷補充說，「
我們每天開拍前都會拜拜，現場也會不斷燒艾草驅蚊， 因為我的戲服布料比較少，也需要被噴水跟抹油在身上製造效果， 導演還貼心送我一件類似露營用的雨衣，防風又防蚊。」 至於捆綁戲是否感到害怕，她不假思索表示，「不會， 因為劇組真的太有愛了！有時候反而綁太鬆， 我還會請他們再綁緊一點，不然太容易掙脫。」
飾演綁架犯的狄志杰，對劇中的「廢墟場景」印象深刻，他回憶：「
第一次進去就覺得我的鼻子過敏要大爆發，因為那地方實在太陳舊， 屋頂、牆壁、地板沒有一塊是完整的， 我很懷疑導演怎麼能夠找到這樣的場地。」
他打趣補充，
隔天立刻隨身攜帶過敏藥，「總不能拍戲拍到一半還說『等一下， 我先擤個鼻涕』吧！」導演葉天倫則透露，為了保留場地原貌， 連雜草都刻意不清除，只為呈現最真實的荒廢感。
《看看你有多愛我》劇情描述單親媽媽怡安（楊謹華 飾）
獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷 飾）甜美討喜， 五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱 飾） 害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。 邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「 凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。沒想到， 原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。 當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時， 卻不知此刻凱希早已身陷險境。 綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯（ 狄志杰 飾）提出請求，要求怡安開直播， 向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票， 也將決定母女三人的結局。 《看看你有多愛我》全劇共6集。11月2日起，每週日晚間8點， 全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林思廷和詹子萱以及「媽媽」楊謹華在開拍前就有一起去兩天一夜的小旅行，3人聊到凌晨4點多，林思廷也大讚詹子萱非常活潑，很可愛，「她真的好像我妹妹。」詹子萱日前被爆出耍大牌，出席活動拍照要修圖很久，林思廷今聽聞此事非常驚訝，「我是今天早上才知道，還是經紀人跟我講的，完全沒有覺得她大牌啊，就是很可愛的小妹妹。」
對於詹子萱要求修圖的傳聞，林思廷也笑喊，「她本來就很漂亮，也不用修圖吧！」導演葉天倫也替詹子萱說話，由於劇中林思廷被綁架，為了場景的營造，拍攝現場蚊子很多又髒亂，有天詹子萱突然出現，葉天倫還問她，「妳來幹嘛？這場又沒有拍妳。」結果詹子萱說她想觀摩，也想看一下別人是怎麼演出的，讓葉天倫印象深刻。
劇情圍繞在一樁真假難辨的綁架案，林思廷需多次被繩索捆綁，
林思廷補充說，「
飾演綁架犯的狄志杰，對劇中的「廢墟場景」印象深刻，他回憶：「
他打趣補充，