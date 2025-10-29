我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司舉辦台日港口研討會活動，有日本台灣交流協會(JTEA)副代表川合現、日本國際港灣交流協力會(JOPCA)會長山縣宣彥等人，以及我國產、官界代表與會。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司總經理王錦榮致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司舉辦台日港口研討會活動，由台灣港務公司總經理王錦榮(中)主持。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司28日，在台中港務分公司會議廳，舉辦台日港口研討會活動，主軸聚焦離岸風電與郵輪產業發展趨勢，並深入探討我國再生能源政策與郵輪經濟所帶來的新契機，朝藍海綠能雙軌發展。台灣港務公司台日港口研討會活動，是由台灣港務公司總經理王錦榮主持，台灣港務公司台中港務分公司林春福總經理、日本台灣交流協會(JTEA)副代表川合現、日本國際港灣交流協力會(JOPCA)會長山縣宣彥、理事藤田郁夫、海洋委員會海巡署中部分署副分署長王建文、內政部警政署台中港務警察總隊總隊長許明耀，以及我國產、官界代表與會，共同探討兩國港口在郵輪發展與能源轉型方面的現況與未來展望，以展現我國與日本共同推動藍色經濟與綠色能源的決心。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司為深化台日海洋經濟與綠能合作，以及促進郵輪及離岸風電產業之跨國對話與實務結合，乃與日本國際港灣交流協力會(JOPCA)共同舉辦此一台日港口研討會活動。王錦榮說，日本國際港灣交流協力會(JOPCA)自1993年成立以來，一直以非政府、非營利的角色，致力於推動國際港口交流與經驗分享，其成員來自多元領域，包含日本主要的港灣局、港口基金會、建築團體與航運、貿易及海事等專家。日本國際港灣交流協力會(JOPCA)自2010年起定期在海外舉辦研討會，今(114)年選定台灣港務公司作為交流對象，除了肯定台灣港群在離岸風電相關軟硬體建設與郵輪母港發展方面的成果外，更期望藉由此次研討會，進一步深化雙方的合作關係。王錦榮並說，此次研討會主要聚焦於離岸風電與郵輪產業發展趨勢，同時深入探討臺灣再生能源政策與郵輪經濟帶來的新契機，在離岸風電方面，台北港、台中港、高雄港及安平港近年來積極打造風電產業基地，已逐漸成為亞太地區重要的供應鏈樞紐，不僅帶動地方產業升級，也創造大量就業機會，至於我國郵輪市場在疫情解封快速復甦，去(113)年台灣港群迎來逾400艘次郵輪、旅客人次近90萬，而今(114)年預估將突破570艘次、113萬人次，展現出強勁的成長潛力。王錦榮指出，台灣港務公司近年業務範疇已由傳統的貨櫃、散雜貨、倉儲物流等港口營運，拓展至觀光遊憩、離岸風電及新興能源等領域，並積極投入資源，推動離岸風電與郵輪產業的發展，以具體行動支持國家能源轉型與觀光產業的升級，打造兼顧永續及創新的藍海綠能新典範。