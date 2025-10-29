我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節，各大飯店住房價會相比平時高出不少，不過卻有民眾上網搜尋高雄市飯店房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，還有另一間「帕鉑候工所-高雄駁二館」竟破14萬，對此飯店業者進行說明，高雄市觀光局也在獲報後前往了解，隨後證實「未違反定價規範」。據了解，民眾上網搜集房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」農曆春節過年期間2月17日至19日兩大兩小住宿，要價11萬4576元，業者則表示，過年期間房價幾乎已售罄，目前僅剩最大套房在官網銷售，定價3萬2000元，過年優惠價為2萬8644元，也因為搜尋設定的「兩大兩小」條件，孩童已接近成人年齡，系統便自動判定需訂兩間房，加上入住兩晚，因此顯示總價11萬4576元，實際上是2間2晚最大套房的價格，觀光局也在查證後證實，該飯店並未違反定價規範。而帕鉑候工所出現14萬元房價，業者則回應是「系統操作問題」，因目前尚未正式公告農曆春節實際房價，系統所顯示的價格僅為「暫定預設價格」，非實際銷售價格，僅是為配合各大訂房平台系統作業，依規範預先開放未來半年房況設定；帕鉑候工所說明，春節房價還有待確定後即時更新，若旅客誤訂，將主動聯繫並調整為正確價格。相關爭議，觀光局均已要求業者限期提供書面說明及改善作為，如有明確違規事實將依法開罰。