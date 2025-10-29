我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣國」成員陳儀庭等人抗議黨國不分，多年前在中正橋割毀十多面國旗，起初新北地院二審認定是「表意自由」判無罪，檢方不服上訴，高院認定侮辱國旗罪有違憲之虞，並聲請釋憲，2017年裁定停止審理，此案也因此停擺，一等就是8年，高院不等釋憲結果，重新審理改判拘役15天，可易科罰金1.5萬元，「台灣國」對於這結果表達不滿，表示根據言論自由的基本精神提起上訴。台灣國理事長陳峻涵聲明，「如同新北地院在二審時所認定的，割國旗的行為係中華民國流亡政府憲法所保障的言論自由，因此，台灣國成員以此方式表達意見，本來就應受高度保障，而刑法160條係1935年的戰時法律，對現今的民主社會早已不合時宜，因此，2017年時，高院才會暫停審理，聲請釋憲。」陳峻涵進一步提出「更遑論，最近AIT及國務院都清楚表示，二戰當時的三份歷史文件，包括開羅宣言，波茨坦宣言，以及舊金山和約都並未決定台灣的最終政治地位，而開羅宣言的當事人邱吉爾首相及羅斯福總統，都曾分別表示並沒有答應要將台灣歸還中華民國，連民進黨徐國勇秘書長都否定有台灣光復節，換句話說，也就是中華民國並沒有擁有台灣的主權，台灣人尚未自決建立屬於台灣人的國家，沒有國家哪來國旗，當然更沒有審判台灣人民的權利，雖然，台灣人都被迫無可奈何的接受了。」也將繼續上訴，爭取無罪判決。