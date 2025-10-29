7-11限定新品「統一翻轉布丁」開賣即引發搶購潮，全台僅限量52萬顆，讓不少民眾直喊「超難買到」。對此，7-11今（29）日宣布，將限時開放「uniopen PRIMA會員訂閱制」可線上訂購，開放時間為10月31日上午11時至11月2日，每位會員可預購一組，活動總限量共5萬組，等同每位訂閱會員期間內都能預購到1組（3入）。
7-11「uniopen PRIMA會員訂閱制」將限定推出統一翻轉布丁預購活動，自10月31日起上午11時至11月2日晚間11時59分，已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」(領取後票券會至預購券，限用1次)，會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購，7日後即可取貨。
7-11表示，目前加入「uniopen PRIMA會員訂閱制」費用711元，會員資格長達一年，平均每月僅需不到60元訂閱費，門市購買指定商品可享5%點數回饋（每月上限300
點），再享專屬生日禮及月月跨通路加碼優惠，一年可享近2萬元超值 回饋。
事實上，若是一直搶不到「統一翻轉布丁」，不少網友也推薦改買全家新品「反烤焦糖布丁蛋糕」，同樣為焦糖風味主題的甜點，讓不少網友幽默直喊跟翻轉布丁「有車拼的意味」，「昨天也買了，好吃很甜適合補血糖」、「昨天才吃，口感贏一堆甜點店」。
全家「反烤焦糖布丁蛋糕」使用慢火熬煮的焦糖醬搭配蛋糕反烤製作，呈現焦糖色澤與誘人焦香，夾入布丁風味內餡與核桃碎，每口都嚐得到焦糖布丁的甜香與層次口感。
