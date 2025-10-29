（21：30更新，新增死因為胰臟癌）

59歲資深藝人坣娜（唐娜；本名蔡宜樺）今（29）日稍早傳出過世消息，疑似為紅斑性狼瘡舊疾復發，已於本月16日病逝，《NOWNEWS今日新聞》記者求證其經營瑜伽教室，對方表示不回應此事，而身旁好友好友張光斗、田定豐透露其完全找不到人，電話也沒接，引發各界震驚。稍早，張光斗則透過共同友人證實坣娜過世，親友也透露坣娜是因為胰臟癌過世。據《TVBS新聞網》報導，坣娜下午約4時傳出死訊，各方好友田定豐、張光斗透露聯繫不上本人，《NOWNEWS今日新聞》記者求證其坣娜經營的瑜伽教室，對方表示不回應此事，引發各界擔憂。到了今晚間7時許，張光斗透過共同友人證實坣娜過世，對外未公布病因、細節，只哽咽表示：「可憐的坣娜真的走了」，他與田定豐紛紛發文哀悼，語氣當中滿是難過不捨，讓不少粉絲心碎一地。稍早也有消息傳出，坣娜死因並非紅斑性狼瘡舊疾復發，而是因為胰臟癌。坣娜原名唐娜，1986年以《告別臨界》出道，橫跨影、視、歌多領域發展，憑著《還君明珠》裡的「楊虹」一角走紅，更曾代表台灣赴日本比賽奪冠，是台灣首位獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手。2018年，坣娜與「四星國際」董事長薛智偉結婚，沒多久便因車禍與健康問題淡出演藝圈，投入瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調且專注於心靈成長，長年援助非洲兒童與難民，熱心善舉令人動容。