▲韓國人近年來也落入緬甸和柬埔寨的詐騙圈套。圖為柬埔寨執法單位與韓國聯合工作小組10月16日前往茶膠省，稽查一處涉嫌電信詐騙的園區。（圖／路透社／達志影像）

韓國男性今年因網路戀愛詐騙損失金額高達約（1000億韓元，約 7,300 萬美元），受害者多被來自東南亞（Southeast Asia）的詐騙集團操控，投資虛假的加密貨幣平台而蒙受損失。根據韓國民主黨（Democratic Party of Korea）國會議員 Han Byung-do公布的數據，今年1月至9月，戀愛詐騙案件報案金額已達 1000 億韓元，超過去年2月至12月的 680 億韓元（約 1,500 億新台幣）。雖然南韓警方加強監控與警示，網路詐騙問題仍持續擴大。今年前九個月，韓國警方接獲的戀愛與金融詐騙報案案件共 1,565 件，高於去年同期 1,265 件。警方指出，由於犯罪集團跨國運作並利用加密貨幣隱匿交易，追查困難重重。這些跨國詐騙集團多數來自柬埔寨（Cambodia）及其他東南亞國家（Southeast Asian countries），透過社群媒體假冒外國女性接觸南韓男性，誘導受害者投資假冒加密貨幣平台。受害者一旦投入大筆資金或嘗試提領，平台立即消失，與受害者失去聯繫。警方指出，這類詐騙過程極具心理操控。早期詐騙者多假冒醫師、軍人或金融專家，使用盜圖與假帳號鎖定英語使用的南韓民眾，編造到韓國旅行或繼承財產等故事索取金錢。如今詐騙手法更加在地化，東南亞犯罪集團雇用流利韓語的人員，假冒韓國人，使用真實姓名、口音與文化習慣以減低警覺。警方提醒，受害者並非因輕信而上當，而是因犯罪分子花費數小時建立情感信任。這種心理操控使得受害者深陷其中，難以自拔，成為網路戀愛詐騙最危險的特性之一。