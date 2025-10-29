我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）明（30）日有望再降息，美元未來走勢引關注。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（29）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美國聯準會已進入降息循環，美元「遇強不易」，美元指數要重返100機會不大，但下檔也有撐，預估呈現區間盤整隔區，美元指數將在95至100盤整。陳有忠指出，雖然10月以來美國政府仍處於關門狀態，但美元走勢並未受到利空衝擊，主要是歐元及日圓因內部政治因素表現疲弱，推升美元反彈，美元指數最近在98、99附近徘徊，近期美元相對有撐，尤其美中關係也正在緩和當中，也使得市場對股匯行情相對有所期待，也推升美元反彈。不過，陳有忠認為，美元上漲仍只是跌深反彈行情，並不是轉為多頭行情，美元指數即便反彈，要漲到100以上機會也不大，主要是美國已啟動降息，很快本周將進入下半年第2次降息，明有望再降息1碼，12月中旬估將再降息1碼。也因為美國已進入降息循環，美元「遇強不易」，美元指數要重返100以上機會不大，與其他國家貨幣利差逐漸縮小，資金流出美國仍大於流入美國。由於美國推動穩定幣法案，對美元也有支撐作用，因此，陳有忠分析，美元下檔看起來也有撐，只是美元要轉多頭也不易，除非升息，但這2年估仍將處於降息循環當中，主要是美國景氣不是那麼好，就業也有明顯衰弱，CPI也未明顯要再飆至3.5%以上，目前環境也不適合美元大幅走升。因此，陳有忠預估，美元指數應會在95至100盤整，目前是在中間價97.5以上，短線美元略強勢，長期空頭仍壓抑著，只是要大幅下跌至95以下也不易，美元呈現「下檔有撐、反彈有壓」，呈現區間盤整走勢。