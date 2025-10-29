（10/29 22:10更新，新增胰臟癌病逝）曾唱紅《奢求》、《自由》等經典歌曲的資深藝人坣娜（本名蔡宜樺）傳出病逝消息，享年59歲，坣娜身前飽受「紅斑性狼瘡」之苦，消息人士指出，坣娜兩三年前罹患胰臟癌，最終不治病逝在丈夫身旁。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，紅斑性狼瘡患者的免疫反應本身較差，只要和病毒接觸，全身器官組織，包括皮膚、關節、血液、腎臟及神經系統都比一般人更容易發炎。
根據奇美醫院衛教，系統性紅斑性狼瘡或稱全身性紅斑性狼瘡，英文名稱為Systemic Lupus Erythematosus。簡稱SLE或稱思樂醫，是取其音近似。Systemic的意思是全身或系統，Lupus的意思是狼，Erythematosus的意思是紅斑。
劉中平指出，有些感冒會引起患者全身性的免疫反應，進而導致肺部發炎、呼吸窘迫、休克猝死的危機，如果本身患有紅斑性狼瘡，免疫系統無法分辨細胞好壞進行無差別攻擊，因此這類患者需長期服用「抑制免疫力」的藥物或類固醇，會讓已經混脆弱的患者「免疫力進一步下降」。
紅斑性狼瘡的表現具多樣性，幾乎每一個器官系統皆有被侵犯的可能，比較重要的有下列幾項：
1、全身性體質表現（95%）：疲倦、發燒、體重減輕。
2、肌肉骨骼系統（95%）：關節酸痛、關節炎、肌炎、缺血性骨壞死。
3、皮膚（80%）：臉部蝴蝶斑、圓盤性紅斑、光敏感、口腔潰瘍、掉髮、血管炎。
4、血液系統（85%）：貧血、白血球低下、血小板低下、脾腫大、淋巴節腫大。
5、神經系統（60%）：認知障礙、情緒異常、癲癇、腦血管病變、神經病變。
6、心血管系統（60%）：心包膜炎、心內膜炎、肺出血、肺炎、肺動脈高壓。
7、呼吸系統（60%）：肋膜炎、肋膜積液、肺出血、間質性肺炎、肺出血。
8、腎臟（50%）：蛋白尿、腎病症候群、腎衰竭。
9、腸胃系統（45%）：腸出血、穿孔、噁心、腹瀉、腹水。
10、血栓（15%）。
11、眼睛（15%）：視網膜血管炎、乾眼症。
