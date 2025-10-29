美國總統川普（Donald Trump）今（29）日稍早抵達韓國，並於今日下午與韓國總統李在明展開會談，會談持續87分鐘，事後雙方並未舉行聯合記者會或發表聯合聲明。韓國媒體透露，李在明在會中向川普要求美方提供核潛艦燃料，並承諾會提高軍費。川普則在會後於個人Truth Social發文，稱正在替美國帶回數兆美元。
根據《韓聯社》報導，李在明於當地時間29日下午2點39分與川普正式展開會談，會談前先舉行了歡迎儀式，李在明向川普授予韓國最高級別的「無窮花大勳章」，並送上一頂特製金冠，之後雙方展開會談並共進午餐，與會人員除了李在明與川普，韓方代表還有副總理兼企劃財政部長具潤哲、外交部長趙顯、產業通商部長金正官等人。美方出席的則有國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克，以及貿易代表格里爾等人。會談在4點06分結束，歷時87分鐘。
在韓美關稅談判陷入僵局之際，雙方提及了另一個關鍵議題，那就是在國防安全領域推動合作，李在明表態，韓國將確實增加國防開支，大幅提升自身的國防能力，但他也向川普請求提供核動力潛艦燃料，以助韓國潛艦在朝鮮半島周邊水域追蹤北韓或中國的潛艦，開展重要的防禦行動，減輕美國軍方的負擔。川普則回應表示，「我知道你們（南北韓）在朝鮮半島處於戰爭狀態，我們會看看能做些什麼來解決這個問題」。
李在明說韓國將透過擴大對美投資與採購，支持美國製造業的復興，並且會積極推動造船合作，如此一來不僅有助於兩國經濟，也能大幅促進韓美同盟的關係實質深化。川普則表示，韓國已成為造船業的大師，「造船是至關重要的工作，我們正在費城造船廠及其他多地攜手合作，韓國企業也進駐美國製造船隻，相信很快就能達到世界最高水準」。
李在明與川普大談國防與造船業的合作，但就存在爭議的韓美投資基金的金額與管理方式等議題，雙方都沒有公開發表任何具體評論。但據了解，雙方在閉門會談中有針對韓美關稅與投資等議題進行探討。
川普稍晚在個人社群平台發文，稱這次亞洲行替美國帶回數兆美元，與許多聰明、有才華、令人敬佩的領導人合作，明天將與中國國家主席習近平會面，川普說「這將是對雙方都意義重大的會面」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李在明說韓國將透過擴大對美投資與採購，支持美國製造業的復興，並且會積極推動造船合作，如此一來不僅有助於兩國經濟，也能大幅促進韓美同盟的關係實質深化。川普則表示，韓國已成為造船業的大師，「造船是至關重要的工作，我們正在費城造船廠及其他多地攜手合作，韓國企業也進駐美國製造船隻，相信很快就能達到世界最高水準」。
李在明與川普大談國防與造船業的合作，但就存在爭議的韓美投資基金的金額與管理方式等議題，雙方都沒有公開發表任何具體評論。但據了解，雙方在閉門會談中有針對韓美關稅與投資等議題進行探討。
川普稍晚在個人社群平台發文，稱這次亞洲行替美國帶回數兆美元，與許多聰明、有才華、令人敬佩的領導人合作，明天將與中國國家主席習近平會面，川普說「這將是對雙方都意義重大的會面」。