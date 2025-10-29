我是廣告 請繼續往下閱讀

維基百科創辦人不擔心Grokipedia的挑戰

Grokipedia抄襲維基百科比例高

富豪馬斯克周一（27日）宣布推出名為Grokipedia的AI線上百科全書，並批評維基百科（Wikipedia）充滿了覺醒偏見，強調這是進化版本的維基百科。但維基百科創辦人聽聞後不以為意，認為AI百科還差得遠。外媒也發現，Grokipedia的內容幾乎大量抄襲維基百科的條目。根據CNBC報導，維基百科（Wikipedia）創辦人威爾斯（Jimmy Wales）近日出席CNBC 科技執行委員會高峰會（Technology Executive Council Summit），談到馬斯克（Elon Musk）創建的新 AI 百科「Grokipedia」，他認為「目前看來，不太可能創造出什麼有用的東西」。威爾斯對馬斯克的批評一針見血，尤其是在回應維基百科存在「覺醒偏見」的指控時。威爾斯提到，「他完全錯了。我們依賴主流可信來源，我問心無愧。我們不會隨便把一個怪人的言論與《新英格蘭醫學雜誌》放在同等地位，這不會讓我們看起來比較『覺醒』。」威爾斯表示，自己雖然還沒仔細研究Grokipedia，但他認為應該會很有趣，諷刺裡面顯然會有很多對馬斯克的極力褒揚，吐槽稱「我敢肯定那一定是完全中立的。」威爾斯認為，無論是 ChatGPT、Grok 或其他大型語言模型（LLM），都還不足以撰寫維基條目。因為這些模型仍會犯下嚴重錯誤。根據科技媒體The Verge報導，Grokipedia 目前的設計相當簡陋；和維基百科相似，主頁基本上就是一個大大的搜尋欄，網頁條目也和維基百科的基本條目類似，包含標題、副標題和引文。我還沒在網站上看到任何照片。維基百科允許使用者編輯頁面，但 Grokipedia 目前似乎不支援；編輯按鈕只出現在少數幾個頁面上，點擊後只顯示已完成的編輯，而沒有具體說明是誰建議或修改的，也無法提出自己的修改建議。報導提到，條目中還聲稱 Grok 已經對它們進行了事實查核，但這是一個有爭議的說法，因為大型語言模型往往會編造虛假的事實，同時編造事實核查的時間點。The Verge指出，儘管馬斯克承諾 Grokipedia 將是對維基百科的巨大改進，但一些文章似乎仍在抄襲維基百科的資料，諸多頁面幾乎與維基百科的內容 一字不差。不過，The Verge也發現，並非所有 Grokipedia 文章都直接引用維基百科文章，一些有爭議的話題除外，例如氣候變遷，雖然兩個網站都有關於氣候變遷的文章，但維基百科的頁面指出「幾乎一致的科學共識是，氣候正在變暖，而且這是人類活動造成的」；同時，在 Grokipedia 中則提到，「批評者認為，近期氣候變化主要由人為原因主導的科學共識近乎一致，這種說法誇大了一致性」，並批評媒體和綠色和平組織加劇公眾恐慌。此外，Grokipedia 擁有頁面也遠少於維基百科。