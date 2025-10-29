CFO、PSG雙雄一共打出2880杯免費珍奶

▲本次世界賽CFO表現亮眼，最終打出2千多杯免費珍奶讓玩家們領取。（圖／FB@leagueoflegendstw）

世界賽超越MSI！祭品之力活動曾爆亂象

▲CFO雞排曾在7月13日於台北、台中、高雄三地同步發放，現場盛況空前。（圖／IG@yulihong22l）

2025年《英雄聯盟》世界賽進入8強淘汰賽階段，今（29）日LCP賽區最後希望中信飛牡蠣 CFO（CTBC Flying Oyster）0:3不敵韓國LCK第三種子KT，確定以8強成績離開本次比賽舞台。日前發出祭品文的《英雄聯盟》官方也宣布，本次S15世界賽，後續將會另外宣布發送時間與地點！英雄聯盟S15世界賽，LCP賽區的三支隊伍都已經淘汰出局，世界賽之旅宣告終結，但屬於玩家的福利才正要降臨！英雄聯盟台灣官方日前舉辦「祭品之力 2.0」活動，只要 PSG、CFO 在世界賽期間，，累計無上限，直到兩支隊伍被淘汰為止。今（29）日 CFO 遭到淘汰之後，也讓珍奶杯數確定下來，，「無論是教練團還是選手，每一位都拼盡全力，傾盡所有！感謝 CFO 帶給我們如此精彩的比賽，也讓所有支持者再次為 LCP 感到驕傲！」事實上，這次祭品之力活動已經是第二次舉辦，今年7月的MSI季中邀請賽，CFO 也打出 2,430 份雞排（計算公式相同，僅食物不同），而台灣人比賽愛賭雞排的習慣，也在當時紅遍全球。隨後，雞排在7月13日於台北、台中、高雄三地同步發放，但現場卻吸引了許多不知道比賽卻想領雞排的長輩們，一度引發衝突事件，所幸官方也執行問答確認，盡量守住了雞排到真正的玩家手上，但阿嬤軍團也很快做出反映，當時立刻就有題庫出現讓他們記下來。因此，希望這一次2880杯免費珍奶發放，官方也可以按照慣例做問答，讓這些勝利珍奶能送到真正的粉絲、玩家手中。