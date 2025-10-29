我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨積極為2026地方選舉布局，外界高度關注台北市長人選動向。名嘴周玉蔻今(29日)在社群發文，火力全開點名立委王世堅，兩人隔空開戰，一來一往，罵聲不斷。上午周玉蔻在臉書發文提及，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」她批評民進黨高層「缺乏想像力」，直言「誰出來都選不上」，不如打一場態度之戰。對於有網友留言點名王世堅可能參選，她不留情面回覆，「堅屁啦！醜又髒」，掀起熱議。面對批評，王世堅在民進黨中常會召開前受訪反擊：「我只評論有格調的人」，並暗酸「極少數老太太沒有格調，掃把掉了就慌，因為那是她的維生工具，能騎著掃把亂飛。」此話一出，周玉蔻傍晚再度於臉書開火，以貼文「跟我談格調？你王世堅也配？！」為題反擊，火力全開痛批對方「又髒又醜又笨」。她嗆聲「不是從從容容嗎？怎麼連滾帶爬罵人？」還強調自己「跟男人交往都五星級，東方文華、W飯店起跳」，並諷刺王世堅「帶椿腳女兒上摩鐵，粗糙又草率，還不認帳。」周玉蔻更翻出往事，指控王世堅「搞垮《自立晚報》，害台灣媒體本土立場淪陷」，痛批他「靠民進黨選上又扯自己人後腿，轉身抱柯文哲大腿」，形容對方「沒有格調、還背骨」。最後她更直言：「說你又髒又醜，是提拔你！不知好歹！」再次強調「王世堅不只又髒又醜，還又笨！」兩人的戰火，持續延燒。