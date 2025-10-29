我是廣告 請繼續往下閱讀

紅斑性狼瘡症狀一次看 蝴蝶斑好發曬完太陽後

歌手坣娜今傳出病逝消息，而過去她飽受紅斑性狼瘡所苦。醫師表示，紅斑性狼瘡如魔術師，全身所有器官都可能受到攻擊，各式併發症都有可能，包括血小板過低、中風等。好發於20至40歲女性，常見症狀包括頭髮大把、大把地掉，臉上可能會有蝴蝶斑等。高雄榮總風濕免疫科主治醫師、中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉受訪時提到，紅斑性狼瘡患者過去在沒有生物製劑、特效藥時，平均壽命會比一般人少10到20年。盧俊吉指出，紅斑性狼瘡就像「魔術師」，各式各樣的併發症都有可能，常見如腎臟發炎、蛋白尿、腎功能變差，或是白血球過低、容易感染，還有攻擊肺部，出現肺出血、血管堵塞，有中風、血栓症候群等。「我們想像得到的身體任何器官都可能被紅斑性狼瘡攻擊。」盧俊吉說，若來勢洶洶，可能會有血球過低導致感染，出現敗血症、血栓等，有時可能有狼瘡腎炎，心臟發炎等。至於最常見的症狀，盧俊吉指出，像是頭髮大把大把的掉，比一般人速度快很多，還有臉部兩側可能會出現蝴蝶斑等，還有手上、手指頭，好發在曬完太陽後。而睡醒會出現晨僵，手腕等小關節出現疼痛、腫痛。盧俊吉說，也可能有不明熱，每天體溫超過38度，持續好幾週的高高低低，找了許多醫師也找不到原因。盧俊吉提醒，有時患者會因為皮膚、關節症狀到風濕科看診，若剛好是年輕女性，就會檢查嘴巴，正好發現潰瘍、不會疼痛。醫師指出，其實很常會是意外發現的。盧俊吉舉例，像是也有病人健檢時發現血尿、蛋白尿，但持續好一陣子，有腳腫等狀況，到腎臟科就醫，後續抽血查到抗體，才發現紅斑性狼瘡盧俊吉也提到，高危險群則要留意，如果二等親或兄弟姊妹、父母等罹患紅斑性狼瘡，風險則會高5倍以上；但父母帶有基因，也並不等於子女一定會得到。