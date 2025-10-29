中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（30）日白天東北季風減弱，北部、東半部天氣回穩，北台灣高溫可回升至28度。不過明晚東北季風再度增強，北部率先轉雨，周五萬聖節（10月31日），北部及東半部有明顯降雨；週末北台灣涼意明顯、清晨低溫下探19度。
曾昭誠指出，明天白天東北季風減弱，白天除了東半部、北海岸有零星雨外，其它地區天氣還算穩定，北台灣高溫回升到28度，晚上開始東北季風增強，水氣會增多，明晚降雨會從北部開始，隨後逐步擴大。
曾昭誠說明，周五萬聖節，北部、東半部都會有有明顯降雨，中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣；周五北部及宜蘭的氣溫也會下降，到了周末，北部宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19至20度，其它地區雖然白天氣溫高，但夜間、清晨只有21至23度。
曾昭誠提及，周六（11月1日）基隆北海岸、大台北山區、宜花東全天有局部短暫雨，桃園以北、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，降雨時間較長。周日至下周二（11月2日至11月4日），除了東北季風持續影響之外，還有華南雲系移入台灣，主要降雨範圍集中在北部、東半部，同樣是全天有雨，中南部天氣則會更加穩定。
此外，氣象專家賈新興提及，關島附近最快在周日、下周一會有颱風生成，並被命名為「海鷗」，預估路徑受到北方冷高壓的壓制，會一路由東往西移動，下周四、下周五（11月6日至11月7日）靠近呂宋島，之後就要注意是否和東北季風產生「共伴效應」，導致北部、東半部出現異常降雨。
以目前發展環境來看，海鷗颱風最快周日生成在關島附近，未來往西的過程中，如果整體路徑在北緯15度以南，對台灣影響就較小，但若在北緯15度以北，可能就會搭配東北季風帶來較大雨勢，時間點落在下周末左右。
資料來源：中央氣象署
