美國總統川普（Donald Trump）今（29）日下午與韓國總統李在明展開會談，會談持續87分鐘，會後雙方並未舉行聯合記者會或發表聯合聲明，但川普在晚宴上透露，已與韓國達成貿易協議。對此，韓國總統室政策室長金容范說明表示，韓美雙方進一步敲定經貿協議細節，包括美國將韓國汽車關稅降至15％，韓國對美國的3500億美元投資中，包括2000億美元的現金投資，將採分期方式，每年投資現金最多不超過200億美元。
根據韓媒《中央日報》報導，金容范表示，韓國對美國投資3500億美元包括現金投資2000億美元與造船業合作1500億美元，其中，現金投資部分結構類似日本與美國簽訂的金融方案，但韓方設定了年度200億美元的上限。
金容范強調，2000億美元的現金投資不會一次到位，而是以每年200億美元為上限，根據項目進展逐步投入，所以韓國外匯市場能夠承受得住。
韓美造船業合作的1500億美元，由韓國企業主導推進。在引進新造船項目時，將結合船舶金融機制，以減輕外匯市場負擔，同時也提高韓國企業在美國承接造船訂單的可能性。
金容范表示，韓方在對美投資協議中設置了本金回收機制，初期雙方將平分利潤，且特別註明投資項目的「商業合理性」，以避免不加選擇的投資，最大限度減少投資損失。
另外，雙方協議將關稅維持在15％，美方將最受關注的韓國汽車關稅也調整為15％，與日本相同。至於藥品與木材可享「最惠國待遇」，飛機、學名藥以及美國國內未生產的天然資源，則適用零關稅。在半導體方面，韓美雙方同意採取不劣於台灣的關稅水準。金容范並補充指出，「包括稻米與牛肉在內的農業領域，我們成功守住了不再進一步開放的底線」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金容范強調，2000億美元的現金投資不會一次到位，而是以每年200億美元為上限，根據項目進展逐步投入，所以韓國外匯市場能夠承受得住。
韓美造船業合作的1500億美元，由韓國企業主導推進。在引進新造船項目時，將結合船舶金融機制，以減輕外匯市場負擔，同時也提高韓國企業在美國承接造船訂單的可能性。
金容范表示，韓方在對美投資協議中設置了本金回收機制，初期雙方將平分利潤，且特別註明投資項目的「商業合理性」，以避免不加選擇的投資，最大限度減少投資損失。
另外，雙方協議將關稅維持在15％，美方將最受關注的韓國汽車關稅也調整為15％，與日本相同。至於藥品與木材可享「最惠國待遇」，飛機、學名藥以及美國國內未生產的天然資源，則適用零關稅。在半導體方面，韓美雙方同意採取不劣於台灣的關稅水準。金容范並補充指出，「包括稻米與牛肉在內的農業領域，我們成功守住了不再進一步開放的底線」。