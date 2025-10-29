日本二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）此役首度於世界大賽登板先發，投6局失4分，賽後坦言「最大的遺憾，是沒能撐到第七局」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平在世界大賽第4戰主投6局，送出6次三振、失4分吞下首敗，被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出的兩分砲成為勝負分水嶺。（圖／美聯社／達志影像）

這位前賽揚獎（Cy Young）得主賽後表示：「我不想在世界大賽裡退讓，尤其面對大谷和這條恐怖打線。從第一局起，我們就盡量改變球路上下左右位置，讓球維持在邊角外側。」

藍鳥總教練與投手群成功執行賽前計畫，有效壓制道奇打線。最終藍鳥以6：2取勝，將系列戰帶回加拿大主場。

MLB世界大賽第4戰，洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）在主場以2：6不敵多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays），雙方在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽戰戰成2：2平手。大谷翔平在前一輪國聯冠軍戰面對密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）時曾完封對手，狀況極佳。本場他用了6局、被擊出7支安打、失4分，全場送出8次三振。雖然數據不算糟，但他對自己的表現並不滿意。大谷透過翻譯威爾．艾爾頓（Will Ireton）表示，「沒能完成那一局，讓我感到遺憾。」他強調自己並非因為疲勞而表現下滑，前一天的18局史詩大戰雖讓外界質疑他手臂狀態，但大谷表示：「我上場時的身體狀況很好，不覺得有影響。」面對道奇打線，藍鳥隊王牌投手雪恩．畢柏（Shane Bieber）繳出王牌表現，主投7局僅失2分，並三振大谷翔平兩次。大谷也稱讚對手投得精彩：「畢柏今天控球非常精準，他在好球帶邊緣的攻擊策略執行得很好。」在前一戰（G3）中，大谷翔平曾締造被保送5次、單場9度上壘的紀錄，讓藍鳥投手群陷入苦戰。然而G4藍鳥明顯調整策略，不再刻意閃避。大谷此役3打數無安打、吞下2次三振。