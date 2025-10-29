我是廣告 請繼續往下閱讀

身為台灣超人氣零食品牌，乖乖始終秉持「好吃、安心、創新」的精神，今年雙方再度攜手邁入第三年與精品巧克力品牌 TERRA 土然合作，推出「乖乖玉米脆條屏東檸檬巧克力」。這次靈感來自屏東土地的清新檸檬果香，從產地到設計都注入滿滿心意，每一口都能感受到南國陽光的果香與經典乖乖的香脆口感，完美詮釋台灣味的創意新樣貌。乖乖跳脫傳統巧克力的甜蜜滋味，改採「屏東在地檸檬」為口味核心，再結合 TERRA 嚴選的屏東內埔「泉明青果特作生產合作社」可可豆，創造出「檸檬香氣輕盈、可可豆木質與堅果香氣沉穩」的多重想像。泉明青果長年耕作可可豆，提供 TERRA 品牌「從原豆到巧克力」的優質原料，其可可豆風味調性帶有暖系香料及木質調味，讓巧克力口感中層更豐富溫順。乖乖經典的玉米脆條經過巧思再創造，將 TERRA 可可碎粒與巧克力粉融入乖乖，每一口都能咬到脆條、可可香氣與巧克力厚度；再透過屏東鮮檸檬萃取香氣與微微果酸帶出清爽感，層次豐富、餘韻回甘，喚醒味蕾的好奇。第三年聯名，乖乖更重視「產地共創」與「在地連結」。屏東是台灣可可及檸檬的重要產地，乖乖匯聚當地農友、合作社與 TERRA 的巧克力工藝，一同將「屏東」風味注入零食裡。農友從種植、發酵、乾燥，每一環節都用心，透過 TERRA 專業的 Bean to Bar 工藝，從可可豆挑選、烘焙、研磨到調溫成型，完整保留可可豆原始風味。TERRA 以職人精神打造的巧克力品質，也獲得專業肯定。憑藉對台灣產地可可的深耕與創新風味表現，榮獲《500輯》美食評鑑團隊推出的台灣首份甜點指南《500甜》名單認證，成為榜上少數入選的巧克力品牌。乖乖與 TERRA 的第三度合作，延續雙方對「在地風土」的共感，讓台灣精品巧克力再次躍升，將「精緻甜點」滋味融入日常零食。「乖乖玉米脆條屏東檸檬巧克力」於 10 月 29 日全台全家超商限量登場。從屏東陽光的檸檬香，到職人巧克力的溫順口感，乖乖讓每一口不只是零食，更是對台灣風土的致敬。這個秋冬，就用一包 TERRA 聯名乖乖，享受屏東陽光下的日常美好吧！