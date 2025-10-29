我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計龍頭聯發科（2454）即將在本週五召開法說會，不過美系外資卻在會前拋出震撼彈，再調降聯發科目標價，從1388元降至1288元。美系外資最新報告指出，台積電3奈米晶圓報價上調，可能壓縮聯發科直到2026年的毛利表現，封裝端包括BT載板等材料成本亦有上升趨勢，此外，高階Android手機使用的記憶體與儲存元件成本已達110美元，與聯發科高階天璣9400晶片售價（約110至120美元）相近，若2026年記憶體價格再上漲50%，將進一步擠壓智慧型手機SoC的利潤空間。由於「邊緣端AI運算」的AI智慧手機在中國市場尚未形成明確需求，聯發科恐難將增加的成本轉嫁給手機品牌商，品牌商本身也同樣承受記憶體漲價壓力。美系外資表示，考量成本上升難以轉嫁，預估聯發科第四季營收僅約持平或小幅季增5%，但毛利率降至47%，反映中低階 5G 單晶片競爭激烈。下修明後年每股獲利69.3元、93.8元，同步將目標價從1388元降至1288元，評等維持「中立（Equal-weight）」評等，建議投資人在法說會前暫時保持觀望。美系外資也提出法說會觀察的三大問題，第一、ASIC專案進展，公司是否仍以2026年營收突破10億美元為目標？是否已確認第二位大型客戶？第二、如何緩解智慧型手機SoC毛利下滑問題？旗艦級SoC銷售能否彌補中低階5G產品的競爭？第三、2026年AI智慧手機是否可能帶動新一波換機潮？