▲張光斗（如圖）疑發文哀悼坣娜。（圖／張光斗FB）

59歲資深藝人坣娜今（29）日傳出已於本月16日病逝的消息，疑似為紅斑性狼瘡舊疾復發。而《NOWNEWS今日新聞》記者求證其經營瑜伽教室，對方表示不回應，而好友田定豐則透露完全找不到人，電話也沒接。不過有網友發現張光斗疑似在社群發文哀悼坣娜「妳自由了！」而稍早坣娜的親友也證實了坣娜的病逝消息，並透露坣娜真正死因是胰臟癌。坣娜傳出已在16日病逝，雖然消息尚未證實，但有網友發現她的好友張光斗在社群發文，疑似是在悼念坣娜，「妳自由了！我倒不會。答應妳的，該要保密的，我都會持續。知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦，佛菩薩會補償的，祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事」，讓粉絲都忍不住鼻酸。據《TVBS新聞網》報導，坣娜好友、音樂人田定豐今稍早聽聞此訊，著急打電話聯繫本人，但卻無人接聽、簡訊也沒有回，他難掩震驚地說：「我聽到後難過到快吐了，希望不是真的，我也無法證實，因為目前我也急著在找她！」坣娜原名唐娜，在1986年以首張專輯《告別臨界》出道，橫跨影、視、歌多領域發展，並於同年憑著《還君明珠》裡的「楊虹」一角走紅，還曾代表台灣赴日本比賽奪冠，是台灣首位獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手。2018年，坣娜與交往3年的「四星國際」董事長薛智偉結婚，沒多久便因車禍與健康問題淡出演藝圈，投入瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調且專注於心靈成長，長年援助非洲兒童與難民，2012年成立的「坣娜瑜伽傳愛協會」 ，已舉辦過多項公益環保活動。