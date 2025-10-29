我是廣告 請繼續往下閱讀

美國華府智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)日前在美國《時代》投書，以「魯莽的領導人」形容總統賴清德，《中央社》引述該文卻說《時代》報導，而未寫明是專家投書評論，《中央社》因此對相關人員進行懲處。民眾黨立院黨團主任陳智菡痛批，「身為國家通訊社，中央社高層此舉非但沒有幫賴清德洗刷reckless的惡名，反而還幫賴總統多安一個Predator of press freedom(新聞自由掠奪者)的罪名，到底是要多用力懲處記者，才能恢復中央社的名聲？」陳智菡發文表示，「《中央社》引述報導了外交部回應後，許多媒體也跟進，瞬間讓reckless成了熱搜關鍵字，沒多久，中央社就用臉書發出聲明稿，表示因『未辨察原文係屬學者投書，不是新聞，對該篇文章的性質做錯誤敘述，所以要懲處記者、編輯、主管。』問題是，記者所報導的事件與事實本身並沒有錯誤、出處來源還是外交部官方新聞稿，讓人非常好奇《中央社》要懲處的依據與標準在哪？」民眾黨立院黨團，發函要《中央社》説明清楚，對此《中央社》回覆，「對於該篇原始報導查證不周(含投書性質、投書者背景介紹、投書目的探究等)，記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏感度、專業度顯有不足，因此考慮給予懲處。」陳智菡批評，「這份回函簡直比外交部的更災難，原來現在台灣媒體要報導引用一則投書，還要先去調查投書性質、投書者背景甚至目的，先做出內容分析，而不是判斷該投書是否有報導價值。其次，央社指出『記者與編輯身為國家通訊社員工應有之新聞敏感度、專業度不足』此語更落實了在賴清德總統主政下，對台灣新聞自由的撲殺與掠奪。」