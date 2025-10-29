我是廣告 請繼續往下閱讀

「誰說的？我現在在這裡，代表我的球隊。」他語氣堅定地表示，「我們打敗了尼克，我沒看過那些報導，我會盡量遠離那些謠言。」

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo宣誓效忠公鹿，盼能再奪一冠。（圖／美聯社／達志影像）

Giannis仍再次強調立場：「我不屬於紐約，我屬於密爾瓦基。」

NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）用行動為近期的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易傳聞劃下句點，在面對紐約尼克第四節送出火鍋加爆扣戲碼後，近期有美媒報導，若Giannis未來選擇離開密爾瓦基，紐約將會是他心儀的目的地。不過，在這場以121：111擊敗尼克的比賽後，Giannis用最直接的方式回應。這場比賽，Giannis全場18投13中，攻下37分、8籃板、7助攻，命中率高達72.7%。賽後他坦言，對尼克的對決確實多了幾分情緒：「當然有。去年他們橫掃我們，那讓我印象深刻。身為球隊領袖，我不會忘記那種感覺。」上季尼克曾以3：0橫掃公鹿，當時公鹿防線多次被Jalen Brunson與外線群打爆，即使擁有達米安．里拉德（Damian Lillard），仍難以限制對手。本季，公鹿引進中鋒麥爾斯．特納（Myles Turner）與前鋒凱爾．庫茲馬（Kyle Kuzma），陣容深度與防守強度明顯提升。儘管外界持續炒作他與紐約的連結，包括與布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）潛在組隊的幻想，這位兩度年度MVP的球星指出，留在公鹿不只是情感選擇，更是責任與信念。「我從這裡開始，也想在這裡完成。」目前公鹿戰績3勝1敗，Giannis的統治力依舊穩定，而他與Turner、Kuzma的新組合也讓球隊在東區維持強勢競爭力。