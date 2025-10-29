我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工廠聯電今（29）日公布，第三季合併營收591.3億元，相較第二季約增0.63%，年減2.24%。歸屬母公司淨利149.8億元，每股盈餘為1.2元，創下近兩年來單季新高。聯電預估，第四季晶圓出貨量將與第三季持平，今年全年出貨量將達低雙位數（low teens）成長。第三季毛利率達29.8%，比上季增加1.1個百分點。聯電前三季營收1757.44 億元，年增2.2%，毛利率28.4%，年減4.9個百分點，營益率18%，年減5.1個百分點，稅後純益 315.35億元，年減18.2%，每股稅後純益2.54 元。聯電今日召開法說會，聯電預估，第四季美元價格維持、毛利率約落在27至29%，產能利用率達74至76%，2025 全年資本支出18億美元。聯電共同總經理王石表示，第三季受惠多數市場需求增加，帶動晶圓出貨量成長3.4%，產能利用率提升至78%。目前22奈米營收已佔整體銷售超過10%，今年預計將有超過50項產品設計定案（tape-outs），且預期22奈米營收貢獻在明年持續提升。聯電也持續為客戶提供高度差異化特殊製程的策略，近期宣布55奈米BCD平台已準備就緒。除了行動與消費性應用外，這項新平台符合最嚴格的車用標準，能廣泛應用於汽車及工業領域。王石強調，聯電將持續提供具競爭力的製程技術，以滿足市場多元化應用的需求，並預期能在全面性的市場復甦中受惠，特別是22奈米邏輯及特殊製程平台，將成為未來成長的主要動能。