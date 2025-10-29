我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜（如圖）的銀幕處女作是《闖將》，在片中以同名「唐娜」飾演女主角。（圖／摘自電影《闖將》片段）

▲坣娜2000年因嚴重車禍暫別歌壇。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

資深藝人坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，享年59歲。30多年前，她以清亮嗓音與溫婉氣質成名，代表作〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉膾炙人口，80年代叱吒歌壇，更曾於1988年代表台灣赴日參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當年最受矚目的玉女歌手。根據《ETtoday 新聞雲》報導，坣娜於16日不敵胰臟癌病逝。消息震撼演藝圈。坣娜原名蔡宜樺，1986年以藝名「唐娜」發行首張專輯《告別臨界》，正式跨入歌壇，隨後更展開影視、主持多棲發展。坣娜的電影處女作為王羽執導的《闖將》，飾演同名女主角「唐娜」；同時也在台視八點檔大戲《還君明珠》中，以交際花「楊虹」一角成名，奠定清純形象。1988年，坣娜代表台灣前往日本參加CBS/SONY「亞洲國際新人比賽」，原本大會僅規劃一名冠軍，卻因她的舞台表現過於亮眼，評審破天荒決定破例選出雙冠軍，讓她成為該賽事唯一的特殊紀錄。其後陸續推出《那年的情人好冷》、《教我一點點》等專輯，奠定在歌壇的玉女地位。1990年代，坣娜逐步轉型，1994年加盟巨石唱片後，以專輯《抱緊一點》入圍金曲獎最佳國語女演唱人獎。隔年改名「坣娜」，推出專輯《奢求》，並與日本導演林海象合作MV，首次將劇情融入音樂錄影帶，開創台灣歌壇「劇情MV」先河。不只如此，坣娜在1996年的專輯《自由》更獲得美國MTV「全球最喜愛的中文音樂錄影帶」票選大獎，成為首位獲得該國際榮譽的台灣歌手。之後她又拍攝音樂電影《別戀》，持續挑戰新形式，展現創作企圖心。然而，1993年後坣娜因嚴重車禍，留下長期後遺症，被迫減少演藝工作。她轉而透過瑜伽調養身體，進而深入研究並成為瑜伽老師，出版多本瑜伽教學書籍，一直到近年，她才逐漸重拾歌唱事業，重返舞台，曾在音樂會中再度唱起經典曲目。坣娜出道近40年，歷經耀眼高峰與人生低谷，憑歌聲與生命故事影響無數人。如今猝然離世，不僅是歌壇的重大損失，也讓一代歌迷陷入惋惜。