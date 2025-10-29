我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，台中梧棲養豬場的疫調報告中，有幾天的化製三聯單，甲聯與丙聯斃死豬的頭數有異，要求市府調查，台中市副市長鄭照新證實「確實發現可能疑似塗改的狀況發生」，昨天已將相關證據提供給檢方，釐清是否偽造文書。台中市養豬協會楊總幹事表示，三聯單由豬農開出，若有修改都會簽章，以確保數量正確，協會尊重市府說法，一切交由檢調釐清。防檢署組長林志憲昨在應變中心記者會上說明，依中市府昨晚繳交的初步疫調顯示，該案場部分三聯單中，甲單與丙單記載數字不一，已請中市府盡速釐清。副市長鄭照新今（29）日上午在中央前進應變所記者會證實，市府整理疫調報告過程中，確實發現疑似塗改的狀況發生，26日已將相關資料送往檢調，昨天再補充新的證據給檢調，如果真有偽造文書的情況，一定會追究。外界擔心送化製過程中，出現斃死豬流入市面的漏洞，市議員黃守達也質疑，依老農最初說法，該場驗出病毒陽性前死了上百頭豬，整場應該有342隻，但動保處核對的數字卻兜不起來！農業局長張敬昌表示，市府依肉品市場、化製場三聯單查證的數據，疫調前死78隻、30隻載到大安肉品市場拍賣，過程死2隻、賣出28隻，加上後來撲殺的195隻，總共303隻，數字兜不起來的部分正在釐清。台中市養豬場的斃死豬，慣例由台中市養豬協會的化製車載往雲林的化製廠處理，此次因化製車司機反映該場死亡數異常，協會楊總幹事於11日通知動保處，成為該案第一位通報者。楊總幹事今天向媒體表示，化製車每天都會出車，只要豬場通報死豬就立刻去收。三聯單由豬農開出，一式三聯，丙聯由豬農收存，甲、乙聯交由化製車司機轉給化製廠、雲林縣動植物防疫所收存。若三聯單有修改，依法會在修改處簽章，確認死豬數量無誤。他強調養豬協會協助豬農處理死豬，不可能惡意修改，他尊重市府說法，真相交由檢調釐清。