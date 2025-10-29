為了杜絕癮君子亂丟菸蒂的現況，環境部執行「菸蒂不落地」政策，今年開始恢復亂丟菸蒂檢舉獎金。而在苗栗縣，就有檢舉達人4個月檢舉6百多件，粗估賺進15萬。不過，近期有民眾分享檢舉菸蒂亂丟單件獎金，只有96元，讓眾人不禁直呼：「根本做功德！」
菸蒂、垃圾亂丟現象頻傳，各縣市政府今年陸續恢復檢舉，如果民眾檢舉成功，依據廢棄物清理法第67條第3項，可按「實收罰鍰總金額之一定比例」發給檢舉人獎金，例如，台北市會罰鍰金額30%分給檢舉人，新竹市是15%，苗栗縣則有20%。
苗栗縣政府就曾公布，2025年前4個月亂丟菸蒂檢舉案件已經高達10,994件，其中更有一名檢舉達人，光在西湖休息站就檢舉了630件，若以每件裁罰最低1200元來計算，並以20%獎金當作基準，再扣除稅額，這位檢舉達人至少入帳了12萬元新台幣。
檢舉亂丟菸蒂真的好賺嗎？單件檢舉獎金曝光
不過，檢舉亂丟菸蒂真的好賺嗎？近期有民眾在臉書社團「爆怨3公社」貼出一張「檢舉亂丟菸蒂成功」的獎勵金通知。單據上顯示，違規事件發生在2024年6月，當時前方車輛有人將菸蒂丟到路上，於是影片檢舉。最終今年順利獲得獎金，對方被開罰1200元，依規定提撥10%作為獎金，她拿到120元，但扣除20%稅額後實領96元，也讓她驚呼：「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金！」
但換算上時間成本與到手金額，可以說這96元獎金是得來不易，因此有不少網友回應，「連檢舉獎金都要扣20%稅」、「花快1年才拿到96塊，真的是在做功德」、「罰1200元...檢舉獎金拿96元」、「雖然錢不多，支持這種破壞環境的檢舉」。
亂丟菸蒂後果有多嚴重？1根地球要花15年分解
事實上，亂丟菸蒂對環境帶來的影響真的不容忽視，環保組織「RE-THINK重新思考」近期在IG上發文表示：「在台灣每一分鐘，就有超過1萬7千根菸蒂被亂丟，全年下來累積超過90億根」。
「RE-THINK重新思考」也表示，那些「隨手一丟」的菸蒂，分解一根，地球需要 15 年。而那些菸蒂就這樣從水溝進入海洋，造成環境污染，毒物進入生物體內，再被人類吃掉。
因此，開放檢舉亂丟菸蒂，多數民眾仍抱持正面評價，也期盼癮君子們自律，不要跟自己的荷包與地球的環境過不去。
資料來源：RE-THINK重新思考、台北市政府、苗栗縣政府
