樂天桃猿奪下今年中華職棒總冠軍，今天(29日)晚間桃園市長張善政臉書公布，11月2日星期日將舉行封王遊行，邀請10號隊友集合，一起與桃猿男兒同慶，讓球迷相當期待。張善政臉書寫下，「從不被看好，到逆轉勝封王，Rakuten Monkeys，寫下從地獄爬起來的奇蹟。」甚至在遊行當天，市府頂樓首度升起樂天桃猿隊旗，「讓酒紅色榮耀席捲整座城市」。除了盛大的慶祝活動，張善政也提出，市府將分兩階段推動桃園球場頂棚改善工程。第一階段包括進行結構體與頂棚連接跨穩定工程，確保安全無虞；第二階段全面補強、除鏽補漆與構件更新，預計於明年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後開工。連二軍比賽的場地青埔副球場也都顧到，包括照明與倒數計時器等設備更新，讓回到桃園的二軍選手也能有更好的訓練環境。遊行的路線進行最後確認，將於30日公布活動細節，張善政也邀請桃園市民、各地球迷一起上街，見證冠軍風采，分享屬於桃園的榮耀。