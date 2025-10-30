萬聖節Happy Halloween！星巴克表示，今（30）日起「買一送一」喝2天，TRICK OR TREAT萬聖節好友分享日，全台門市、全品項半價飲料咖啡優惠來了！最便宜大杯55元起，推薦美式、那堤、星沁爽、星冰樂一覽；哈根達斯冰淇淋達克瓦茲禮盒也「買一送一」。CAMA CAFE表示，「極厚乳三層拿鐵」回歸開賣！送優惠券快領。
星巴克：全台門市「買一送一」萬聖節優惠！大杯55元起全品項優惠
星巴克表示，全台門市TRICK OR TREAT萬聖節好友分享日，今2025年10月30日(四)至10月31日(五)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS》記者推薦！星巴克「必喝品項」最划算菜單：
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）最便宜咖啡
◾️大杯那堤70元（原價140元）最便宜那堤
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）最便宜星沁爽
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）最便宜星冰樂
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克：冰淇淋達克瓦茲禮盒「買一送一」！哈根達斯半價
星巴克中秋禮盒也降價，哈根達斯冰淇淋達克瓦茲「買一送一」好划算。10月22日(三)起，指定月光禮盒、冰淇淋達克瓦茲禮盒買一送一優惠活動！活動期間購買指定品項，包括：月光樂園、月光序曲、冰淇淋達克瓦茲禮盒（合計3款），享單件「買一送一」優惠（以低價者為折抵品項）。
提醒大家，商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
CAMA CAFE：「極厚乳三層拿鐵」回歸開賣！放送優惠券
CAMA CAFE去年首創，經典拿鐵升級的濃厚系「極厚乳三層拿鐵」，主打奶泡更綿、奶味更濃、咖啡更醇，開賣即爆紅。今年秋冬強勢回歸了，又能喝到濃郁奶香結合咖啡的平衡口感。
同步推出限時會員活動，11月23日前登入CAMA會員免費領取優惠券，「極厚乳三層拿鐵領券折5元」、含鮮奶飲品「升級極厚乳領券折5元」快收下。會員還可以10點兌換極厚乳三層拿鐵「折10元優惠券」、使用105點享「極厚乳三層拿鐵兌換券」。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
