▲加藤小夏在10月24日第一次直播，就吸引超過數萬名觀眾同時線上觀看。（圖／X@cncnpi）

▲《沉默之丘f》遊戲的熱銷，連帶讓深水雛子的真人臉模「加藤小夏」爆紅。（圖／X@cncnpi）

▲《沉默之丘f》遊戲中，女主角雛子在玩家的操控之下，對抗怪物都沒有任何畏懼，反而被玩家笑稱像是女超人一般強大，反而成為網路話題。（圖／Steam）

加藤小夏10月29日最新直播

恐怖遊戲《沉默之丘f》（SILENT HILL f）自9月25日發售之後在全球掀起一陣狂潮，4天就賣出1百萬套，遊戲中主角女高中生深水雛子的真人臉模加藤小夏，更因此爆紅，今（29）日晚間直播湧入超過5萬人同步上線觀看，訂閱者人數也突破17萬人。恐怖遊戲《沉默之丘f》是泥巴娛樂開發、科樂美發行的生存恐怖遊戲，是系列作第9部作品，故事講述在日本的一個山間小鎮──戎之丘，住著一位平凡的女高中生深水雛子。某天，雛子的日常生活突然遭謎樣的白色「怪物」狠狠摧毀…… 置身於面目全非的家鄉，雛子必須四處探索、解開謎團。因為《沉默之丘f》遊戲中，女主角雛子在玩家的操控之下，對抗怪物都沒有任何畏懼，反而被玩家笑稱像是女超人一般強大，而發出尖叫聲的，都只有坐在螢幕前的你！同時因為《沉默之丘f》遊戲的熱銷，連帶讓深水雛子的真人臉模「加藤小夏」爆紅，她今年才 26 歲，平時從事演員與模特兒，而近期加藤小夏更特別開設YouTube帳號專門實況遊玩《沉默之丘f》。加藤小夏在10月24日第一次直播，就吸引超過數萬名觀眾同時線上觀看，影片過了5天累積超過251萬次觀看，到了今（29）日加藤小夏第二次進行直播，線上同時觀看粉絲超過5萬人，人氣相當驚人。不過，加藤小夏本人的遊戲技巧並不高超，常常卡關、不知道下一部怎麼走，卻讓大批粉絲反倒被她的真實模樣吸引，而小夏也表示，自己會堅持到玩到結局那一天，感謝粉絲的大力支持。