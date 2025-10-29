我是廣告 請繼續往下閱讀

旺宏29日公布第三季財報，營收82.14億元，季增20.8%、年增5.9%；不過持續虧損，董事長吳敏求坦言對第三季營運「不滿意」。旺宏第三季稅後淨損8.62億元，每股虧0.47元，雖然比第二季虧0.69元收斂，但相較去年同期虧損0.16元，虧損擴大。今日法說會，吳敏求親自向投資人致歉，表示將從11月起「重出江湖」，親自整合研發與生產團隊、改善工廠效率，期許在一年內交出明顯成果。吳敏求指出，第三季表現與預期有落差，未能達到單月獲利，主因工廠經營未臻理想與閒置問題待解，部分產品如512Mb NOR Flash仍有庫存壓力，公司將全力去化庫存。他強調，會重新檢視管理流程，讓產線運作更有效率。不過，吳敏求也釋出樂觀看法，表示NOR Flash市場已出現回溫跡象。隨著三星退出低密度嵌入式記憶體（eMMC）領域，旺宏可望承接訂單、補上市場缺口，有助拉升後續營運動能。記憶體族群近來成為台股追捧標的，旺宏本週三個交易日已經大漲27.6%，10月累計漲幅達53.69%，股價創下2022年6月以來高點。觀察法人動向，外資連續四天大買，累計超過14.9萬張；投信連續兩天站在買方，共買8157張。